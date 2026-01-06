ठंड और बर्फबारी के बीच कश्मीर में बंधक बने जामताड़ा के पांच मजदूर, वीडियो संदेश के जरिए सुनाई आपबीती

जागरण संवाददाता, मिहिजाम (जामताड़ा)। भीषण ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी के बीच कश्मीर में फंसे पांच मजदूरों की दर्दनाक कहानी सामने आने से चित्तरंजन से सटे मिहिजाम इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि काम के लिए ले जाने वाले ठेकेदार ने मजदूरों को जबरन रोक रखा है और घर लौटने के बदले प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपये की मांग कर रहा है। रकम न देने पर जान से मारने की खुली धमकी दिए जाने का दावा मजदूरों ने वीडियो संदेश के जरिए किया है।

जान जाने के भय में जी रहे ये मजदूर मिहिजाम के रेललाइन पार गांधी नगर इलाके के निवासी हैं। पीड़ितों के नाम रवि मुसहर, दिलीप बाउरी, शिवा दास, भोला तुरी और सिकंदर तुरी बताए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि करीब एक माह पहले दुमका निवासी विजय मिर्धा, मालिक मिर्धा और एक अन्य ठेकेदार उन्हें बेहतर मजदूरी का झांसा देकर कश्मीर ले गए थे।

वहां सड़क किनारे पत्थर की दीवार बनाने के काम में लगाया गया, जहां कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच जान जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा है। आरोप है कि उन्हें न तो भरपेट खाना दिया जा रहा है और न ही घर लौटने की अनुमति। लगातार डराने-धमकाने के कारण वे स्थानीय प्रशासन से संपर्क तक नहीं कर सके।

अंततः किसी तरह एक पत्रकार से संपर्क कर उन्होंने अपनी आपबीती साझा की।