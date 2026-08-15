जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फहराया तिरंगा, नए झारखंड के विकास का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को जामताड़ा का गांधी मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा रहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान वंदे मातरम्, जय हिंद और जय जोहार के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

ध्वजारोहण से पहले मंत्री ने वीर कुंवर सिंह चौक, सुभाष चौक, महात्मा गांधी चौक, डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक, भगवान बिरसा मुंडा चौक और सिदो -कान्हू चौक पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत और झारखंड बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा कि आइए, हम सब मिलकर एक नया झारखंड, नया जामताड़ा बनाएं और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, आधारभूत संरचना और जनकल्याण के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने विकास की गति को और तेज करने का संकल्प दोहराया।

गांधी मैदान के कार्यक्रम के बाद मंत्री ने इंदिरा चौक, जूली मेडिकल, महिला कॉलेज, यूथ कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय और नारायणपुर पेट्रोल पंप सहित विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया। समारोह में बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह दिखा। मंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मंत्री ने बच्चों और युवाओं से आत्मीयता से मुलाकात की। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।

गांधी मैदान में 15 प्लाटून के परेड को दी सलामी मंत्री इरफान अंसारी ने गांधी मैदान में एसपी शंभू कुमार सिंह के साथ 15 प्लाटून के परेड को सलामी दी। इस दौरान बारिश की बाउचरों के बीच लोग गांधी मैदान में जमे रहे। वहीं मंत्री ने परेड की सलामी के दौरान छाता लेने से इनकार कर दिया और भीगते हुए परेड में शामिल हुए।