जामताड़ा में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, एक की मौत; तीन गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, जामताड़ा। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र स्थित बेवा रेलवे फाटक के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि एक बाइक पर तीन लोग सवार थे। बाइक यामाहा कंपनी की एमटी बाइक बताई जा रही है। इस बाइक पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के बनकटी गांव निवासी अरविंद राय और कपिल राय तथा बिंदापाथर थाना क्षेत्र के भोगीकटा निवासी सुधीर सिंह सवार थे। बाइक सुधीर सिंह चला रहा था।

वहीं दूसरी ओर से मिहिजाम थाना क्षेत्र के गोराईनाला मोड़ निवासी करीब 40 वर्षीय उत्पल मंडल डिस्कवर मोटरसाइकिल से गोराईनाला से जामताड़ा की ओर आ रहे थे। उत्पल मंडल बाइक पर अकेले सवार थे। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिलें बेवा रेलवे फाटक के पास आमने-सामने आ गईं, जिसके बाद जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में उत्पल मंडल की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए।

घायलों में कपिल राय और सुधीर सिंह की स्थिति गंभीर बताई गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं अरविंद राय का भी इलाज कराया गया। घटना के संबंध में अरविंद राय ने बताया कि बाइक सुधीर सिंह चला रहे थे। उनके अनुसार, सुधीर सिंह शराब के नशे में थे। अरविंद राय ने यह भी बताया कि उन्होंने सुधीर सिंह से बाइक चलाने के लिए मांगी थी, लेकिन उन्होंने बाइक देने से इनकार कर दिया।

अरविंद राय के अनुसार, इसी दौरान सामने से एक ट्रक आ रहा था और बाइक सवार कथित तौर पर सड़क के गलत साइड से निकल रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही उत्पल मंडल की बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।