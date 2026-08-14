जामताड़ा में छत्तीसगढ़ के कांवरियों को 'लिंच' करने का प्रयास, एक को बंधक बनाकर पीटा; वाहनों में तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड के जामताड़ा जिले के मुस्लिम बहुल गांव चेंगायडीह की एक घटना ने राज्य की छवि को बट्टा लगाने का काम किया है। सामान्य सी गलती के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कांवरियों पर जानलेवा हमला किया गया।

भीड़ ने एक कांवरिया को बंधक बनाकर मारपीट की और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कांवरिए झारखंड और जामताड़ा के बारे में कैसी छवि लेकर अपने राज्य जाएंगे।

जामताड़ा थाना क्षेत्र के चेंगायडीह गांव होकर शुक्रवार शाम करीब पांच बजे बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ से जल चढ़ाकर छत्तीसगढ़ के कांवरिए लौट रहे थे। सड़क पर पानी जमा था। वाहन गुजरने के दौरान पानी का छींटा एक बाइक सवार पर पड़ गया। इसके बाद गांव वालों ने कांवरियों को घेर लिया।

कांवरियों के अनुसार, देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई और दोनों वाहनों को घेर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सात कांवरियों को सुरक्षित निकालकर जामताड़ा थाना पहुंचाया। जबकि एक कांवरिया रुद्रप्रताप सिंह को गांववालों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ मारपीट की।

बिलासपुर के थे कांवरिया वहीं भीड़ में फंसी स्विफ्ट डिजायर कार को भी ग्रामीणों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और आगे-पीछे के शीशे तोड़ दिए। कांवरियों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। करीब 50 लोगों के जत्थे के साथ वे बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ में जल चढ़ाने आए थे।

इनमें से उनके 42 साथी पहले ही ट्रेन से छत्तीसगढ़ स्थित अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। घटना के समय शेष आठ कांवरिए दो अलग-अलग वाहनों में सवार होकर लौट रहे थे। कांवरिया योगेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके साथ अभय सिंह, अवधेश सिंह, अखिल सिंह, अनुराग साहू, रुद्रप्रताप सिंह, रविंद्र सोनी और आशुतोष चंदेल थे। वापसी के दौरान चेंगायडीह गांव में सड़क के गड्ढे में जमा पानी वाहन के टायर से उछलकर एक बाइक सवार पर पड़ गया। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि थोड़ी ही देर में करीब दो-तीन सौ ग्रामीण वहां जुट गए।

वाहन को ओवरटेक कर ग्रामीणों ने रोका कांवरियों के अनुसार एक वाहन किसी तरह वहां से निकल गया, जबकि दूसरे वाहन को ग्रामीणों ने रास्ते में कई बार ओवरटेक कर घेर लिया। इस दौरान रुद्र प्रताप सिंह को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया।

इस बात की जानकारी जब आसपास के ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने हिंदू संगठनों और भाजपा नेता अमर बाउरी को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद अमर बाउरी ने इस बात की जानकारी जामताड़ा के भाजपा कार्यकताओं को दी और इस बीच कांवरियों ने 112 पर काल कर पुलिस से मदद मांगी।

सूचना मिलते ही जामताड़ा एसडीपीओ वसीम रजा, इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने सात कांवरियों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया और सभी को कांवरियों को सुरक्षित जामताड़ा टाउन थाना पहुंचाया।

मारपीट के साथ एक कांवरिया को काट देने की मिली धमकी वहीं भीड़ में फंसे कांवरिये रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर को भी बाद में पुलिस टीम ने सुरक्षित थाने पहुंचाया। रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी को गई कि गाड़ी पर चढ़ने के दौरान पीछे से कुछ युवकों ने उन्हें दबोच लिया और भीड़ में ले गए। फिर जिसे भी मौका मिला उसने मारपीट शुरू कर दी।

उन्हें भीड़ जानसे मारने और काट डालने तक धमकी दी गई। इस बीच मौके पर पहुंचे गांव के कुछ प्रबुद्धजनों की मदद से उनकी जान किसी तरह सुरक्षित बची। बाद में मौके पर पहुंची अन्य पुलिस टीम ने उन्हें लोगों की भीड़ से किसी तरह से सुरक्षित निकाला।

बाद में क्षतिग्रस्त वाहन को भी पुलिस टीम की मौजूदगी में वहां से जामताड़ा टाउन थाने लाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही टाउन थाने में हिंदू संगठनों और स्थानीय भाजपा नेता की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अनूप राय, संजय परसुरामका, सुजाता सिंह, कमलेश मंडल, कुणाल सिंह समेत सैंकड़ों लोगों की भीड़ जुटी गई।