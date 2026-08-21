इग्नू जुलाई सत्र 2026: नामांकन और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि अगस्त महीने के अंत तक

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जुलाई सत्र 2026 में नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।

जनजातीय डिग्री कालेज मिहिजाम स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 87017 की समन्वयक डा. पूनम कुमारी ने सक्षम पदाधिकारी के निर्देश पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आनलाइन नामांकन करा सकते हैं।

स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और प्रमाणपत्र सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ओडीएल माध्यम से उपलब्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बीए, बीकॉम एवं बीएससी सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में निर्धारित छूट का भी प्रावधान है।