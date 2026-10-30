जामताड़ा: घरेलू विवाद में पति ने टांगी से काटकर की पत्नी की हत्या, बाद में खुद का भी रेता गला

संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा)। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के नौहथिया गांव में गुरुवार रात करीब नौ बजे घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की टांगी से वार कर हत्या कर दी।

घटना के बाद पति ने भी चाकू से अपने गले पर वार कर खुद को घायल कर लिया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई।

बिजली के करंट से पत्नी पर हमला

मृतका की पहचान बसंती देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपित पति का नाम मनोज रजवार बताया गया है। जानकारी के अनुसार, मनोज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक रिश्तेदार के घर से लौटा था। रात में खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया।