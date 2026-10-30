जामताड़ा: घरेलू विवाद में पति ने टांगी से काटकर की पत्नी की हत्या, बाद में खुद का भी रेता गला
जामताड़ा के नौहथिया गांव में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की टांगी से हत्या कर दी। वारदात के ...और पढ़ें
HighLights
घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की।
टांगी से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा।
हत्या के बाद पति ने खुद को भी घायल किया।
संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा)। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के नौहथिया गांव में गुरुवार रात करीब नौ बजे घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की टांगी से वार कर हत्या कर दी।
घटना के बाद पति ने भी चाकू से अपने गले पर वार कर खुद को घायल कर लिया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई।
बिजली के करंट से पत्नी पर हमला
मृतका की पहचान बसंती देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपित पति का नाम मनोज रजवार बताया गया है। जानकारी के अनुसार, मनोज गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक रिश्तेदार के घर से लौटा था। रात में खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया।
आरोप है कि विवाद के दौरान मनोज ने पहले बिजली के करंट से पत्नी पर हमला किया। इसके बाद टांगी से वार कर उसकी हत्या कर दी।
चाकू से अपने गले पर भी वार
पत्नी की हत्या के बाद उसने चाकू से अपने गले पर भी वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
खबर मिलते ही नारायणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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