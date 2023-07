विकास के नाम पर जनता के हाथ लाॅलीपाॅप थमा लूटने का काम कर ही हेमंत सरकार राजेंद्र, भाजपा का झामुमो पर निशाना

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल ने जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार लोगों को लाॅलीपाॅप दिखाकर लूटने का काम कर रही है। गोड्डा से रांची वापसी के क्रम में अपने करमाटांड़ स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्‍होंने ये बातें कहीं। उनका कहना है कि सरकार जनता की उम्‍मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल और हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।

संवाद सूत्र, करमाटांड़ (जामताड़ा)। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजेंद्र मंडल ने गोड्डा से रांची वापसी के क्रम में शुक्रवार को अपने करमाटांड़ स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनता को लूट रही है सोरेन सरकार: राजेंद्र मंडल उन्‍होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार लोगों को लाॅलीपाॅप दिखाकर लूटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा बोकारो नावाडीह में एक सभा के कार्यक्रम में 1932 खतियान झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुद्दा था और रहेगा, की बात को दोहराया गया। ऐसा माना जाए की दिल की बात जुबां पर आ ही गई। चुनाव से पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन वादों को लेकर जनता का वोट लिया। उसमें झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जनता की आंखों में धूल झोंक रही है हेमंत सरकार: मंत्री मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड विधान सभा में 1932 का खतियानी बिल लाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। झारखंड सरकार केवल अपने परिवार के फायदे के लिए ही कार्य कर रही है। विगत दिनों 1932 की खतियानी अपने विधानसभा में लाकर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है, जिसको भली-भांति अब प्रदेश की जनता जान चुकी है। जनता को बेवकूफ बना रही हेमंत सरकार: मंत्री राजेंद्र मंडल हेमंत सरकार परिवार से संबंधित काम को लेकर विधानसभा के बाद तुरंत कैबिनेट से पास करा लेती है, परंतु 1932 खतियानी अधर पर लटका कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। उन्‍होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात कहकर इस सरकार ने केवल इसे कागजों में सिमटाने का काम किया। झारखंड आंदोलनकारी का पेंशन योजना का भी लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि बोकारो जिले के नावाडीह में विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम में बीते कल एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि भाजपा षडयंत्र रचने व झूठ बोलने में माहिर है।

