जामताड़ा के कुंंडहित प्रखंड मुख्यालय स्थित एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने काफी देर तक कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग मोहम्मद इम्तियाज शेख उर्फ बहादुर की रसोई में लगी। वक्‍त रहते लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

कुंडहित में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग।

संवाद सहयोगी, कुंडहित (जामताड़ा)। बीती रात को प्रखंड मुख्यालय स्थित एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग जाने से अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगते ही गृहस्वामी ने सिलिंडर को बाहर निकालकर आसपास के लोगों को सूचना दी। लोगों ने काफी देर तक कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। खाना पकाते वक्‍त सिलेंडर में लगी आग कुंडहित मुख्यालय निवासी मोहम्मद इम्तियाज शेख उर्फ बहादुर रसोई में सिलेंडर पर खाना पकाने के लिए गैस चालू किया। इसी बीच बहादुर की नजर सिलेंडर पर पड़ी, तो उसमें आग जलते दिखा। इस पर उन्होंने हिम्मत करके किसी तरह से सिलेंडर को बाहर निकालकर आसपास के लोगों को सूचना दी। गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा-तफरी मौके पर जुटे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सिलेंडर में विस्फोट न हो जाय, इसको देखते हुए अग्निशमन यंत्र भी मंगाया गया। इसी दौरान दो युवकों ने हिम्मत करके बालू के सहारे सिलेंडर में लगी आग को बुझा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। इधर गैस सिलेंडर में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। इन बातों को ध्‍यान में रखकर कर सकते हैं बचाव खाना बनाते समय कई वजहों से गैस सिलेंडर में आग लग जाती हैं। इस दौरान कुछ उपायों को अपनाकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो गैस के चूल्‍हे या पाइप में आग लग जाने की स्थिति में गैस का नॉब तुरंत बंद कर दें। आग अगर पाईप में लग गई है, तो तो गैस के नॉब या सिलेंडर के रेगुलेटर में से किसी एक को तुरंत बंद कर दें। सिलेंडर में आग लग जाने की स्थिति में सूती चादर, कंबल या बड़ी टॉवल को पानी में भिगोकर तुरंत इस पर लपेट दें क्‍योंकि सिलेंडर में आग लगने में पहले कुछ वक्‍त लगता है इस दौरान ठंडे दिमाग से इन उपायों को अपनाना चाहिए।

