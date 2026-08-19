बंगाल-झारखंड सीमा पर पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल-झारखंड सीमा पर करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की 510 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली ब्राउन शुगर बरामद की है।

पुलिस ने मौके से दो कथित तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वैन भी जब्त की है। इतनी बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर की बरामदगी से सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सालानपुर थाना प्रभारी विश्वजीत मंडल के नेतृत्व और रूपनारायणपुर फांड़ी प्रभारी सुमंगल सरकार की सक्रियता में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम सुबह से ही बंगाल-झारखंड सीमा से सटे धांगुड़ी काशी डांगा इलाके में संदिग्ध वाहनों पर नजर रखे हुए थी।

सिगरेट के कार्टन बने थे तस्करी का 'कवर' बताया गया कि दोपहर करीब 12 बजे एक संदिग्ध पिकअप वैन बंगाल की सीमा पार कर झारखंड की ओर बढ़ रही थी। पुलिस टीम ने धांगुड़ी मोड़ के पास वाहन को घेरकर रोक लिया।

तलाशी के दौरान वैन में सिगरेट के कई कार्टन मिले। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर कार्टन की गहन जांच की गई। सिगरेट के पैकेट हटाते ही पुलिस के होश उड़ गए। कार्टन के भीतर कथित तौर पर बेहद चालाकी से छिपाकर रखा गया करीब 510 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने वाहन में मौजूद दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

तस्करी के पीछे कौन? नेटवर्क खंगाल रही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ कहां से लाया गया था, किसे पहुंचाया जाना था और इस अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि बरामदगी के पीछे किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का नेटवर्क हो सकता है।