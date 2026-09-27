हाता-चाईबासा NH-220 पर बड़ा हादसा: खड़े हाइवा के पीछे घुसी तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौके पर मौत

संवाद सूत्र, राजनगर । हाता-चाईबासा मुख्य मार्ग (NH-220) पर रविवार दोपहर एक बार फिर तेज रफ्तार बाइक सवार की मौत हो गई। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोला-खैरबानी के समीप सड़क किनारे खड़े कोयला डस्ट लदे हाइवा के पीछे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर जा टकराई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गमदेसाई निवासी वर्षा टुडू के 18 वर्षीय पुत्र कृष्णा टुडू के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी सोनू कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अग्रिम कागजी कार्रवाई के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भेजा।

अस्पताल परिसर में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की खबर मिलते ही मृतक के माता-पिता और रिश्तेदार बदहवास हालत में राजनगर सीएचसी पहुंचे। जैसे ही मां-बाप ने बेटे का शव देखा, वे दहाड़ मारकर रोने लगे।

परिजनों की चीख-पुकार और करुण क्रंदन से अस्पताल परिसर का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। परिजनों को संभालना वहां मौजूद लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था।

अनियंत्रित बाइक और सड़क पर खड़ा हाइवा बनी हादसे की वजह

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृष्णा टुडू अपनी यामाहा आर-15 बाइक (पंजीकरण संख्या: JH-05EF-9350) पर सवार होकर जा रहा था। रोला-खैरबानी के पास सड़क पर एक कोयला डस्ट लदा भारी हाइवा खड़ा था।

हाइवा सड़क पर बने बम्पर (स्पीड ब्रेकर) से लगभग 50 फीट आगे खड़ा था। बम्पर के बावजूद तेज रफ्तार में आ रही बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे खड़े हाइवा के पिछले हिस्से में जा घुसी।

सुरक्षा का अभाव: बिना हेलमेट था युवक