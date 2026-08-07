जमशेदपुर के मानगो में बेखौफ अपराधी, महिला को जंगल में घसीटकर सोने की चेन व बाली लूटी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के ओलीडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार देर रात शंकोसाई में तीन अपराधियों ने एक महिला को सुनसान रास्ते से जंगल की ओर घसीटकर उसकी सोने की चेन और कान की बाली लूट ली।

विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके नाक और मुंह में चोट का इलाज चल रहा है।

अलग-अलग दिशाओं में फरार हुए बदमाश मंजू देवी ने बताया कि वह शंकोसाई से दवा खरीदकर तुरियाबेड़ा की ओर पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान तीन अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और जबरन जंगल की ओर घसीट ले गए। वहां जमीन पर पटककर गले से सोने की चेन और कान की एक बाली लूट ली।

विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी पिटाई कर दी और अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे अपराधी घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर वारदात हुई, वह पूरी तरह सुनसान है और वहां लंबे समय से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे हैं।

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