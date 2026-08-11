सर रतन टाटा ट्रस्ट से अलग हुए पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह; अंदरूनी खींचतान और पारसी डीड विवाद आया सामने
पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे ट्रस्ट में चल रहे अंदरूनी मतभेद और पारसी डीड विवाद सामने आ ...और पढ़ें
HighLights
विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट से इस्तीफा दिया।
अंदरूनी मतभेद और पारसी डीड विवाद मुख्य कारण।
400 करोड़ रुपये का चैरिटेबल फंड अटका।
जागरण संवादाता, जमशेदपुर। देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह के सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) में बड़ी प्रशासनिक हलचल सामने आई है।
टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन और देश के पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से ठीक तीन दिन पहले ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है।
14 अगस्त को कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने दोबारा नियुक्ति लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनके इस फैसले ने ट्रस्ट के शीर्ष प्रबंधन में चल रहे अंदरूनी मतभेदों को सतह पर ला दिया है।
अंदरूनी खींचतान और पारसी डीड का विवाद
सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट में नई नियुक्तियों और पुनर्नियुक्ति के प्रस्तावों को लेकर विवाद चल रहा था। ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन के पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था।
मिस्त्री का तर्क था कि वर्ष 1923 के मूल ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुसार केवल मुंबई के स्थायी निवासी पारसी ही इसके ट्रस्टी बनने के पात्र हैं।
इसके अतिरिक्त, हाल ही में टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग (सार्वजनिक शेयर जारी करने) को लेकर विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान से भी मतभेद और गहरे हो गए थे।
400 करोड़ रुपये के चैरिटी फंड पर असर
विजय सिंह का यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब सर रतन टाटा ट्रस्ट कई नियामक और कानूनी चुनौतियों से जूझ रहा है। महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने एक शिकायत के बाद ट्रस्ट की बैठकों पर रोक लगा रखी है।
इस वजह से लगभग 400 करोड़ रुपये के चैरिटेबल फंड का वितरण, अनुदान और शेयरधारकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले अटके पड़े हैं।
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में बने रहेंगे
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय सिंह भले ही सर रतन टाटा ट्रस्ट से अलग हो गए हैं, लेकिन वह सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में अगले एक वर्ष तक अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले मई महीने में वेणु श्रीनिवासन ने भी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (TEDT) से इस्तीफा दे दिया था।
एक के बाद एक वरिष्ठ हस्तियों के हटने से टाटा समूह के शीर्ष चैरिटेबल ढाँचे में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।
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