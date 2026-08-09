उत्कल एसोसिएशन चुनाव विवाद: जमशेदपुर में सदस्यों ने कार्यालय पर जड़ा ताला, काली पट्टी बांधकर धरना
जमशेदपुर के उत्कल एसोसिएशन साकची में चुनाव का विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने ...और पढ़ें
HighLights
उत्कल एसोसिएशन साकची चुनाव का विपक्षी सदस्यों द्वारा जोरदार विरोध।
कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सदस्यों का धरना।
संविधान विरुद्ध चुनाव और 109 नए सदस्यों की वैधता पर सवाल।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। उत्कल एसोसिएशन साकची के रविवार को होने वाले चुनाव का विरोध विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। रविवार सुबह 8:00 बजे से विपक्ष की ओर से चुनाव का विरोध करते हुए बताया गया कि यह चुनाव संविधान के विरुद्ध कराया जा रहा है।
इस चुनाव का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों की ओर से संगठन के कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया गया है। साकची स्थित एसोसिएशन मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्य धरने पर काली पट्टी बांधकर बैठ गए हैं।
पोस्टर लेकर चुनाव बहिष्कार का नारा भी लगा रहे हैं। साक्षी पुलिस विपक्षी सदस्यों को समझाने आई थी। लेकिन वे माने नहीं। धरना दे रहे सदस्यों को कहना है कि वह हाई कोर्ट के जजमेंट का कॉपी लाकर दे दें।
अगर जजमेंट में चुनाव कराने का निर्णय है तो हम धरना स्थल से हट जाएंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकारिणी सदस्य अशोक सामंत ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।
हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी अगर आ जाती है तो हम धरना स्थल से हट जाएंगे। दरअसल विपक्षी सदस्य चुनाव का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे 109 नए सदस्य का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है यह सदस्य संविधान सम्मत नहीं बनाए गए हैं।