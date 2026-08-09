उत्कल एसोसिएशन चुनाव विवाद: जमशेदपुर में सदस्यों ने कार्यालय पर जड़ा ताला, काली पट्टी बांधकर धरना

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। उत्कल एसोसिएशन साकची के रविवार को होने वाले चुनाव का विरोध विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। रविवार सुबह 8:00 बजे से विपक्ष की ओर से चुनाव का विरोध करते हुए बताया गया कि यह चुनाव संविधान के विरुद्ध कराया जा रहा है।

इस चुनाव का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों की ओर से संगठन के कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया गया है। साकची स्थित एसोसिएशन मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्य धरने पर काली पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। पोस्टर लेकर चुनाव बहिष्कार का नारा भी लगा रहे हैं। साक्षी पुलिस विपक्षी सदस्यों को समझाने आई थी। लेकिन वे माने नहीं। धरना दे रहे सदस्यों को कहना है कि वह हाई कोर्ट के जजमेंट का कॉपी लाकर दे दें।