Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    उत्कल एसोसिएशन चुनाव विवाद: जमशेदपुर में सदस्यों ने कार्यालय पर जड़ा ताला, काली पट्टी बांधकर धरना

    By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 10:47 AM (IST)

    जमशेदपुर के उत्कल एसोसिएशन साकची में चुनाव का विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने ...और पढ़ें

    प्रदर्शन करते सदस्य। फोटो जागरण

    प्रदर्शन करते सदस्य। फोटो जागरण

    HighLights

    1. उत्कल एसोसिएशन साकची चुनाव का विपक्षी सदस्यों द्वारा जोरदार विरोध।

    2. कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सदस्यों का धरना।

    3. संविधान विरुद्ध चुनाव और 109 नए सदस्यों की वैधता पर सवाल।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। उत्कल एसोसिएशन साकची के रविवार को होने वाले चुनाव का विरोध विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। रविवार सुबह 8:00 बजे से विपक्ष की ओर से  चुनाव का विरोध करते हुए बताया गया कि यह चुनाव संविधान के विरुद्ध कराया जा रहा है।

    इस चुनाव का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों की ओर से संगठन के कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया गया है। साकची स्थित एसोसिएशन  मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्य धरने पर काली पट्टी बांधकर बैठ गए हैं।

    पोस्टर लेकर चुनाव बहिष्कार का नारा भी लगा रहे हैं। साक्षी पुलिस विपक्षी सदस्यों को समझाने आई थी। लेकिन वे माने नहीं। धरना दे रहे सदस्यों को कहना है कि वह हाई कोर्ट के जजमेंट का कॉपी लाकर दे दें।

    अगर जजमेंट में चुनाव कराने का निर्णय है तो हम धरना स्थल से हट जाएंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकारिणी सदस्य अशोक सामंत ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।

    हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी अगर आ जाती है तो हम धरना स्थल से हट जाएंगे। दरअसल विपक्षी सदस्य चुनाव का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे 109 नए सदस्य का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है यह सदस्य संविधान सम्मत नहीं बनाए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- रांची सिविल कोर्ट में 10 अगस्त से न्यायिक कार्य बहाल, हाई कोर्ट बार चुनाव की सरगर्मी तेज; 21 को मतदान

    खबरें और भी