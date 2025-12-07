Language
    मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट सुधारने को उपायुक्त की अनूठी शुरुआत: एसडीओ और कनीय अभियंता बनेंगे शिक्षक, नियमित लेंगे कक्षा

    By Mantosh Mandal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    उपायुक्त ने मैट्रिक परीक्षा के परिणाम को सुधारने के लिए एक अनूठी पहल की है। एसडीओ और कनीय अभियंता अब शिक्षक बनेंगे और नियमित कक्षाएं लेंगे। इस पहल का ...और पढ़ें

    रविवार को उत्‍क्रमित हाई स्कूल बनकाटी में दसवीं के छात्रों को पढ़ातीं बीडीओ यूनिका शर्मा।

    संस, घाटशिला। मैट्रिक परीक्षा में पिछले वर्ष के कमजोर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने इस बार परिणाम सुधारने के लिए अनूठी पहल की है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी अब खुद स्कूलों में दसवीं के बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। 
     
    मैट्रिक परीक्षा में इस बार पूरे झारखंड में पूर्वी सिंहभूम का रिजल्ट शीर्ष पर लाना प्रशासन का लक्ष्य है। घाटशिला प्रखंड के 13 हाई स्कूलों में प्रशासन ने एसडीओ से लेकर जेई तक विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। 
     
    ये अधिकारी अपने निर्धारित समयानुसार स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाएंगे। पढ़ाई की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और मैट्रिक तैयारी पर विशेष ध्यान देंगे।
     

    अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी दी गई 

    दसवीं के छात्रों को नियमित पढ़ाई में सहायता देना, अध्ययन की प्रगति का मूल्यांकन, मैट्रिक से पहले मॉडल टेस्ट व तैयारी सत्र आयोजित कराना है। साथ ही, विद्यालय में पठन-पाठन प्रणाली व उपस्थिति की समीक्षा और कमजोर छात्रों पर विशेष फोकस करना है।

    पिछले वर्ष जिले का मैट्रिक परिणाम राज्य में काफी नीचे रहा था। इसी कारण इस बार प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर सीधी निगरानी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। 
     

    जानें कौन अधिकारी किस स्कूल में किए गए नियुक्त 

        पदाधिकारी                              विद्यालय
        एसडीओ सुनील चंद्र                    मारवाड़ी हिंदी प्लस टू हाई स्कूल
        एलआरडीसी नित निखिल सुरीन       बीडीएसएन गर्ल्स हाई स्कूल
        बीडीओ युनिका शर्मा                   उत्‍क्रमित हाई स्कूल बनकाटी
        कार्यपालक दंडाधिकारी राज शेखर    उत्‍क्रमित हाई स्कूल झांटीझरना
        अंचलाधिकारी निशांत अंबर            उत्‍क्रमित हाई स्कूल दीघा
        जेई चंद्रशेखर महतो                    उत्‍क्रमित हाई स्कूल बाघुड़िया व पुनगोड़ा
        पंचायत सचिव जयंत भकत             महुलिया हाई स्कूल, अपग्रेड हाई स्कूल बरडीह व जेके महतो हाई स्कूल सालबनी
        जेई संजीव कुमार                       उत्‍क्रमित उवि बड़ाजुड़ी, प्रणवानंद विद्या मंदिर उवि, चंद्रमोहन जामिनीकांत महतो इंटर कॉलेज सालबनी
        सब ट्रेजरी आफिसर अनुपम तिग्गा     कस्तूरबा विद्यालय, घाटशिला
        बीपीओ मुरली मोहन मुंडा              जेसी हाई स्कूल, वीणापानी ज्ञानदेय मॉडर्न पब्लिक स्कूल, बलदेवदास संतलाल महिला इंटर कॉलेज
        
