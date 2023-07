जमशेदपुर में सोमवार को एक ही अस्‍पताल में भाजपा के दो दिग्‍गज नेताओं का निधन हो गया है। इनमें से एक हैं जयनारायण सिंह और दूसरे हैं किशोरी लाल। दोनों ने टाटा मोटर्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। दोनों ही पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दोनों की अंतिम यात्रा आज निकाली गई। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गहरा शोक प्रकट किया है।

भाजपा नेता जयनारायण सिंह और किशोरी लाल की फाइल फोटो।

जासं, जमशेदपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व बस्ती विकास समिति के प्रथम केंद्रीय अध्यक्ष जयनारायण सिंह का सोमवार सुबह निधन हो गया। कैंसर से ग्रस्त होने के बाद वे कई दिनों से टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाजरत थे। वह अपने पीछे पत्नी लता सिंह, पुत्री नीता सिंह, पुत्र राकेश सिंह व राजेश सिंह सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा आज यानि मंगलवार सुबह 9.30 बजे बिरसानगर के जोन-1 बी स्थित उनके निवास स्थान से भुइयांडीह स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के लिए निकाली गई। टाटा मोटर्स के मजदूरों के हित में उठाई थी आवाज ज्ञात हो कि टाटा मोटर्स में मजदूर हित के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाते हुए कंपनी प्रबंधन ने उन्हें 1986 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद स्व. सिंह भाजपा में सक्रिय राजनीति करने लगे थे। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि वे एक मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने टेल्को मजदूर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा किए गए मजदूर हित व सामाजिक कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जमशेदपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष एके श्रीवास्तव सहित शहर के कई लोगों ने सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। भाजपा नेता किशोरी लाल का भी हुआ निधन इसी दरमियान गोविंदपुर मंडल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष किशोरी लाल का भी सोमवार को टाटा मोटर्स अस्पताल में निधन हो गया। वह भी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक अभिभावक के रूप में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनका जीवन जनसेवा व संगठन के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने जमशेदपुर में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। पूर्व मुख्‍यमंत्री ने आगे कहा कि अनेकों अवसरों पर उनसे हुई मुलाकात और बातचीत मेरी स्मृति में सदैव जीवंत रहेगी। उनका निधन भाजपा परिवार व समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी भी शवयात्रा मंगलवार सुबह 10 बजे गोविंदपुर स्थित आवास से भुइयांडीह स्वर्णरेखा बर्निंग घाट के लिए निकाली गई।

