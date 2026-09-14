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TSUISL में हो गया बोनस समझौता: 655 कर्मचारियों को मिलेंगे 7.35 करोड़ रुपये, K ग्रेड में अधिकतम 3.42 लाख

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Mon, 14 Sep 2026 01:17 PM (IST)

टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (TSUISL) में 655 कर्मचारियों के लिए ₹7.35 करोड़ का ऐतिहासिक बोनस समझौता संपन्न हुआ है।

समझौते के तहत कंपनी के 655 कर्मचारियों के बीच कुल 7 करोड़ 35 लाख रुपये बोनस राशि के रूप में बांटे जाएंगे।

समझौते के तहत कंपनी के 655 कर्मचारियों के बीच कुल 7 करोड़ 35 लाख रुपये बोनस राशि के रूप में बांटे जाएंगे।

HighLights

  1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोनस राशि का वितरण होगा।

  2. अगले तीन वर्षों के लिए नया बोनस फॉर्मूला भी तय किया गया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (TSUISL) में सोमवार को ऐतिहासिक बोनस समझौता संपन्न हुआ। 
 
कंपनी प्रबंधन और मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन के बीच तय फॉर्मूले के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बोनस पर अंतिम सहमति बन गई है। 
 
इस समझौते के तहत कंपनी के 655 कर्मचारियों के बीच कुल 7 करोड़ 35 लाख रुपये बोनस राशि के रूप में बांटे जाएंगे। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों के लिए नया बोनस फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है।
 

ग्रेड वार बोनस राशि का विवरण 

समझौते के तहत विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम और अधिकतम बोनस राशि तय की गई है:

  •     K ग्रेड: न्यूनतम ₹1,55,797 और अधिकतम ₹3,42,294 (सर्वोच्च)
  •     P ग्रेड: न्यूनतम ₹89,697 और अधिकतम ₹2,60,130
  •     G ग्रेड: न्यूनतम ₹1,33,250 और अधिकतम ₹2,22,190
  •     ग्रुप-1: न्यूनतम ₹36,446 और अधिकतम ₹75,319
  •     ग्रुप-2: न्यूनतम ₹33,176 और अधिकतम ₹84,029
  •     ग्रुप-3: न्यूनतम ₹37,211 और अधिकतम ₹1,08,575

 

प्रबंधन और यूनियन ने किए हस्ताक्षर 

बोनस समझौते पत्र पर प्रबंधन की ओर से प्रबंध निदेशक अतुल भटनागर, सीनियर जीएम (सेफ्टी) विजय प्रकाश सिंह, जीएम (टेक्निकल सर्विसेज) संजय कुमार एवं जीएम (प्रोजेक्ट) राकेश कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए।

वहीं, यूनियन की ओर से अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी, डिप्टी प्रेसिडेंट रविकांत शुक्ला, उपाध्यक्ष पिंटू शर्मा, अखिलेश कुमार राय, दिनेश कुमार महतो और महासचिव सीड्स कृष्णा ने हस्ताक्षर किए। नए फॉर्मूले के तय होने से कर्मचारियों में बोनस को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है।