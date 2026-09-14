TSUISL में हो गया बोनस समझौता: 655 कर्मचारियों को मिलेंगे 7.35 करोड़ रुपये, K ग्रेड में अधिकतम 3.42 लाख

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (TSUISL) में सोमवार को ऐतिहासिक बोनस समझौता संपन्न हुआ।

कंपनी प्रबंधन और मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन के बीच तय फॉर्मूले के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बोनस पर अंतिम सहमति बन गई है।

इस समझौते के तहत कंपनी के 655 कर्मचारियों के बीच कुल 7 करोड़ 35 लाख रुपये बोनस राशि के रूप में बांटे जाएंगे। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों के लिए नया बोनस फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है।

ग्रेड वार बोनस राशि का विवरण

समझौते के तहत विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम और अधिकतम बोनस राशि तय की गई है:

K ग्रेड: न्यूनतम ₹1,55,797 और अधिकतम ₹3,42,294 (सर्वोच्च)

न्यूनतम ₹1,55,797 और अधिकतम ₹3,42,294 (सर्वोच्च) P ग्रेड: न्यूनतम ₹89,697 और अधिकतम ₹2,60,130

न्यूनतम ₹89,697 और अधिकतम ₹2,60,130 G ग्रेड: न्यूनतम ₹1,33,250 और अधिकतम ₹2,22,190

न्यूनतम ₹1,33,250 और अधिकतम ₹2,22,190 ग्रुप-1: न्यूनतम ₹36,446 और अधिकतम ₹75,319

ग्रुप-2: न्यूनतम ₹33,176 और अधिकतम ₹84,029

ग्रुप-3: न्यूनतम ₹37,211 और अधिकतम ₹1,08,575