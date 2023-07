Jamshedpur में दर्दनाक हादसा, बच्चे के श्राद्ध कर्म के लिए गया युवक नदी में डूबा; परिवार में मचा कोहराम

जमशेदपुर जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बड़ौदा घाट पर खरकई नदी में मंगलवार शाम श्राद्ध कर्म में गया गांधीनगर निवासी 33 वर्षीय राजा मुंडा डूब गया। इस घटना की जानकारी स्वजनों को तब हुई जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा। स्वजन बड़ौदा घाट गए तो राजा के कपड़ा नदी किनारे पड़े हुए देखे।

बच्चे के श्राद्ध कर्म के लिए गया युवक नदी में डूबा; परिवार में मचा कोहराम

