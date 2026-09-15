Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Bedroom में रखें ये हेल्दी प्लांट्स, हरियाली के साथ घर के माहौल में आएगी ताजगी

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:06 PM (IST)

बेडरूम में पौधे लगाने से वातावरण में हरियाली और ताजगी आती है, जिससे मन को सुकून मिलता है। लैवेंडर, चमेली ...और पढ़ें

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

HighLights

  1. लैवेंडर और चमेली खुशबू से देते हैं सुकून और ताजगी।

  2. गोल्डन पोथोस और एलोवेरा कम देखभाल में बढ़ते हैं।

  3. पौधे हरियाली बढ़ाते हैं, पर वेंटिलेशन भी है जरूरी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घर में पौधे लगाने से वातावरण में हरियाली और ताजगी का एहसास होता है। कई लोग बेडरूम में भी ऐसे पौधे रखना पसंद करते हैं, जिनकी खुशबू या हरियाली मन को सुकून दे। 
 
हालांकि, यह मानना सही नहीं है कि कोई पौधा कमरे की हवा को पूरी तरह शुद्ध कर सकता है या बीमारियों का इलाज कर सकता है।
 
पौधों के साथ कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन और साफ-सफाई भी जरूरी है। आइए जानते हैं बेडरूम के लिए उपयोगी माने जाने वाले कुछ पौधों के बारे में।
 
लैवेंडर: लैवेंडर अपनी खुशबू के लिए लोकप्रिय है। इसकी सुगंध आराम और रिलैक्सेशन का एहसास करा सकती है। कुछ अध्ययनों में लैवेंडर की खुशबू को नींद और तनाव से जुड़े सकारात्मक प्रभावों से जोड़ा गया है। इसे ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके।
 
गोल्डन पोथोस: पोथोस घरों में आसानी से उगने वाला पौधा है। यह कम रोशनी में भी काफी हद तक बढ़ सकता है और कमरे की खूबसूरती बढ़ाता है। हालांकि, इसे वायु शुद्ध करने का एकमात्र साधन नहीं माना जाना चाहिए। यह पौधा पालतू जानवरों के लिए विषैला हो सकता है।
 
जैस्मिन (चमेली): चमेली के फूलों की खुशबू कई लोगों को शांत और सुखद महसूस कराो सकती है। बेडरूम में इसे रखने पर हल्की प्राकृतिक खुशबू मिलती है। इसके लिए पर्याप्त धूप और उचित देखभाल जरूरी है।
 
रोजमेरी: रोजमेरी एक सुगंधित जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल भोजन के साथ-साथ घरेलू पौधे के रूप में भी किया जाता है। इसकी खुशबू ताजगी का एहसास करा सकती है। इसे अच्छी रोशनी और उचित जल निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है।
 
एलोवेरा: एलोवेरा कम देखभाल में उगने वाला पौधा है और इसे तेज रोशनी पसंद है। इसलिए बेडरूम की ऐसी खिड़की के पास रखना बेहतर है, जहां पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश पहुंचता हो। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें।
 
वैलेरियन: वैलेरियन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से नींद और तनाव से जुड़े मामलों में किया जाता रहा है। हालांकि, सिर्फ कमरे में इसका पौधा रखने से नींद बेहतर होने का दावा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों से साबित नहीं है। इसे मुख्य रूप से सजावटी पौधे के रूप में रखा जा सकता है।
 
पीस लिली और इंग्लिश आइवी: दोनों पौधे घर के अंदर लगाए जाते हैं और कमरे की हरियाली बढ़ाते हैं। कुछ प्रयोगशाला अध्ययनों में इनडोर पौधों की हवा में मौजूद कुछ प्रदूषकों को कम करने की क्षमता देखी गई है, लेकिन सामान्य घरों में इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। पीस लिली और इंग्लिश आइवी दोनों पालतू जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं।

पौधे लगाने से घर का वातावरण खुशनुमा और तनाव कम महसूस कराने वाला हो सकता है, लेकिन इन्हें किसी बीमारी, एलर्जी या नींद की समस्या का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। पौधों के साथ कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन, प्राकृतिक रोशनी, नियमित सफाई और नमी का संतुलन बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। बेडरूम के लिए पौधा चुनते समय उसकी रोशनी की जरूरत, देखभाल और बच्चों या पालतू जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।

-

प्रसेनजीत सरकार, पर्यावरणविद जमशेदपुर