टिमकेन इंडिया के शेयरधारकों का बड़ा फैसला: ₹10 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा लाभांश, स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई रिपोर्ट
टिमकेन इंडिया लिमिटेड की 39वीं वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखा-जोखा और ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2.50 लाभांश देने के प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दी।
HighLights
शेयरधारकों ने ₹2.50 प्रति शेयर लाभांश को मंजूरी दी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखा-जोखा सर्वसम्मति से पारित हुए।
हंसल पटेल निदेशक पद पर पुनर्नियुक्त किए गए।
जासं, जमशेदपुर। टिमकेन इंडिया लिमिटेड की 39वीं वार्षिक आमसभा (AGM) में शेयरधारकों ने कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को भारी बहुमत से अपनी मंजूरी दे दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस एजीएम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय लेखा-जोखा को सर्वसम्मति से पारित करने के साथ ही शेयरधारकों ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.50 रुपये लाभांश (डिविडेंड) देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
कंपनी ने आधिकारिक रूप से मतदान परिणाम और स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को सौंप दी है। एजीएम के दौरान 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड वित्तीय विवरण तथा निदेशक मंडल व वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में कुल 6,44,73,521 वोट पड़े।
यह कुल वैध मतों का 99.99 प्रतिशत रहा, जबकि महज 130 वोट ही इस प्रस्ताव के विरोध में दर्ज किए गए। इसी तरह 2.50 रुपये प्रति शेयर लाभांश देने वाले प्रस्ताव को भी 99.99 प्रतिशत शेयरधारकों का मजबूत समर्थन मिला और इसके विरोध में केवल 26 वोट पड़े।
हंसल पटेल की पुनर्नियुक्ति को मिली स्वीकृति
बैठक में शेयरधारकों ने हंसल पटेल को निदेशक पद पर पुनर्नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। वे रोटेशन के नियमों के आधार पर सेवानिवृत्त हुए थे और नियमानुसार पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति की पेशकश की थी।
विशेष कारोबार के तहत लागत लेखा परीक्षकों (कॉस्ट ऑडिटर्स) को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन को भी 99.99 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।
इसके अलावा द टिमकेन कंपनी, टिमकेन कॉरपोरेशन और टिमकेन वूशी बेयरिंग्स कंपनी लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष (रिलेटेड पार्टी) लेनदेन से जुड़े प्रस्तावों को भी भारी समर्थन से पारित किया गया।
स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के अनुसार, इन संबंधित पक्ष लेन-देन प्रस्तावों में प्रमोटर, निदेशक और केएमपी (केएमपी) के तीन सदस्यों के मतों को अमान्य कर दिया गया।
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि इन सदस्यों ने प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया था, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत उन्हें संबंधित पक्षों से जुड़े प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार नहीं था।
ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए कट-ऑफ तिथि 11 अगस्त निर्धारित की गई थी, जो 15 अगस्त सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त शाम 5:00 बजे तक जारी रही।