कलियुग के देवता हनुमान जी के मंदिर में चोरी, गर्भ गृह का शीशा तोड़ दान पेटी से लाखों रुपये निकाल हुए फरार

कलयुग के देवता माने जाने वाले हनुमान जी के मंदिर में चोर खूब लूटपाट मचा रहे हैं। इस बार चोरों ने मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू बड़ा हनुमान मंदिर को अपना निशाना बनाया। गुरुवार रात एक बजे प्रवेश द्वार और गर्भ गृह का शीशा तोड़कर चोरों ने दान पेटी से रुपये चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि इसमें लाखों रुपये होंगे।

मानगो थाना क्षेत्र दाईगुट्टू बड़ा हनुमान मंदिर में चोरी।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। मानगो थाना क्षेत्र दाईगुट्टू बड़ा हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। दान पेटी तोड़कर रुपये चुरा ले गए। घटना गुरुवार रात एक बजे की है। शुक्रवार सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो देख कर दंग रह गए। प्रवेश द्वार और गर्भ गृह का शीशा टूटा हुआ था। दान पेटी से रुपये गायब थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों की करतूत पुजारी ने मामले की जानकारी मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को दी। बताया कि दो महीने से दान पेटी खोला नहीं गया था। उसमें लाखों रुपये होंगे। चोरी करने वालों की पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सूचना पर पुलिस पहुंची। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि शहर की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दिनदहाड़े चोरी और गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। मंदिर में चोरी से हिंदुओं की भावनाएं हुईं आहत वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि मामला चोरी के साथ-साथ हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा है इसीलिए खुद इस मामले में संज्ञान लेकर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करें। बता दे कि इससे पहले भी मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। पहले भी हुई है हनुमान मंदिर में चोरी की घटना अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के बोकारो जिले में ललपनिया-गोमिया मुख्य सड़क पर ललपनिया घाटी स्थित बजरंगबली मंदिर से चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर में न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि प्रतिमा भी चुराकर फरार हो गए। स्‍थानीय लोगों ने बताया कि पूजा-पाठ होते रहने की वजह से मंदिर में कभी ताला नहीं लगाया जाता है, जिसका चोरों ने फायदा उठाया है। मंदिर को वर्ष 1990 में होसिर लोहार टोला निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा ने बनवाया था, तब से लेकर अब तक मंदिर में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई।

Edited By: Arijita Sen