मिनी इंडिया की साझी विरासत: टेल्को के वे 6 ऐतिहासिक केंद्र, जिन्होंने दशकों से संजो रखी है जमशेदपुर की संस्कृति

जासं, जमशेदपुर। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का टेल्को क्षेत्र केवल कल-कारखानों और विनिर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक परंपराओं के लिए भी विश्वभर में पहचाना जाता है।

इस क्षेत्र को जीवंत और एकात्म बनाए रखने में यहां की छह प्रमुख संस्थाओं की ऐतिहासिक भूमिका रही है। 1940 के दशक से शुरू हुआ यह सफर आज भी पूरी भव्यता के साथ जारी है।

सबुज कल्याण संघ की बंगाली सांस्कृतिक परंपरा और प्रसिद्ध मेले से लेकर संगीत समाज का शास्त्रीय संगीत-नृत्य शिक्षण, ग्राम विकास केंद्र का फुटबॉल मैदान पर जलवा, जीटी हॉस्टल की इंजीनियरिंग प्रशिक्षण विरासत, टेल्को क्लब की कॉरपोरेट-सांस्कृतिक गरिमा और टेल्को रिक्रिएशन क्लब की कर्मचारी कल्याण गतिविधियां इस क्षेत्र की असली आत्मा हैं।

1940 के दशक में स्थापित सबुज कल्याण संघ टेल्को की बंगाली सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। 1952 से शुरू हुई ऐतिहासिक दुर्गापूजा और 1974 से आयोजित होने वाला वार्षिक 'सबुज मेला' पूरे शहर की पहचान बन चुका है।

ये संस्थान केवल इमारतें नहीं, बल्कि टेल्कोवासियों के गर्व, पहचान और परस्पर सामाजिक जुड़ाव के जीवंत प्रतीक हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिनी इंडिया की साझी संस्कृति को संजोए हुए हैं।

नाटक, संगीत, लक्ष्मी पूजा व रक्तदान शिविरों के जरिए सामाजिक सरोकार निभाने वाली इस संस्था से आज करीब एक हजार परिवार सीधे जुड़े हैं। यह बहुसांस्कृतिक एकता और जनसेवा का अनूठा उदाहरण है।





2. संगीत समाज

वर्ष 1958 में पंडित आनंदचंद चौधरी द्वारा स्थापित संगीत समाज औद्योगिक वातावरण में शास्त्रीय कला की अलख जगा रहा है।

प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संबद्ध यह संस्थान शास्त्रीय गायन, वाद्य-संगीत और नृत्य का व्यवस्थित प्रशिक्षण देता है।

68 वर्षों की यात्रा में इस केंद्र ने हजारों उभरते कलाकारों को तराशकर मंचीय प्रस्तुतियां दी हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 'मेघ उत्सव' और वार्षिकोत्सव इसकी निरंतर सांस्कृतिक साधना का प्रमाण हैं।





3. ग्राम विकास केंद्र

टेल्को के कम्युनिटी डेवलपमेंट उपक्रम से उपजा ग्राम विकास केंद्र (जीवीके) अपनी खेल गतिविधियों, विशेषकर फुटबाल के लिए जाना जाता है।

जेएसए (जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन) फुटबाल लीगों में जीवीके की टीम दशकों से प्रतिस्पर्धी फुटबाल खेल रही है।

स्थानीय युवाओं और कर्मचारी परिवारों को खेल मंच प्रदान करने वाली यह संस्था टेल्को की खेल संस्कृति को ग्रामीण व शहरी खेल प्रतिभाओं के समन्वय से नया आयाम देती रही है।





4. टेल्को जीटी हाॅस्टल

वर्ष 1956 में टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित जीटी हॉस्टल (ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हॉस्टल) तकनीकी मानव संसाधन विकास का ऐतिहासिक स्तंभ है।

रतन टाटा ने भी अपने शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान यहीं के अप्रेंटिस हास्टल (कमरा संख्या 11) में निवास किया था।

यह परिसर केवल आवास नहीं, बल्कि देशभर से आए युवा इंजीनियरों में अनुशासन, सामूहिक जीवन और पेशेवर दक्षता गढ़ने का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है।

5. टेल्को क्लब

वर्ष 1958 में टाटा मोटर्स के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुमंत मूलगांवकर के कार्यकाल में स्थापित टेल्को क्लब अधिकारियों व उनके परिवारों का प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र है।

स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, स्नूकर और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं से लैस इस क्लब में डांडिया नाइट, नववर्ष समारोह और सावन मेले जैसे भव्य आयोजन होते हैं।

लगभग एक हजार सदस्यों वाला यह क्लब टेल्को के कॉरपोरेट और सामाजिक जीवन को नई ऊंचाई देता है।

6. टेल्को रिक्रिएशन क्लब

कर्मचारी कल्याण और मनोरंजन के लिए वर्ष 1958 में स्थापित टेल्को रिक्रिएशन क्लब कर्मचारी परिवारों की दैनिक गतिविधियों का केंद्र है।

लाॅन टेनिस, बैडमिंटन, जिम जैसी खेल सुविधाओं के साथ ही यहां बच्चों के लिए ताइक्वांडो, कला और नृत्य की कक्षाएं संचालित होती हैं।

स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में संचालित यह क्लब टेल्को के श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य तथा मनोरंजन की मजबूत धुरी है।