आरआरबी परीक्षार्थियों के लिए राहत: टाटानगर-रामपुर बाजार स्पेशल ट्रेन के बढ़े 5-5 अतिरिक्त फेरे
दक्षिण पूर्व रेलवे ने आरआरबी परीक्षार्थियों के लिए टाटानगर-रामपुर बाजार स्पेशल ट्रेन (08181/08182) की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। ...और पढ़ें
HighLights
टाटानगर-रामपुर बाजार स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ी।
यह सेवा अब 22 अगस्त तक जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
परीक्षार्थियों और आम यात्रियों की सहूलियत के लिए टाटानगर से रामपुर बाजार के बीच चल रही परीक्षा स्पेशल ट्रेन (संख्या 08181/08182) की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है।
यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय, मार्ग, ठहराव और कोच संरचना के साथ ही पटरी पर दौड़ेगी। उल्लेखनीय है कि रामपुर बाजार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित है, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के कटिहार मंडल के अंतर्गत आता है।
17 से 22 अगस्त तक चलेगी स्पेशल ट्रेन
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, देश भर में चल रही प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण ट्रेनों में यात्रियों का अत्यधिक दबाव देखा जा रहा है। सहज आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस स्पेशल ट्रेन को दोनों दिशाओं में 5-5 अतिरिक्त फेरे देने का निर्णय लिया गया है।
संशोधित समय-सारिणी:
- ट्रेन संख्या 08181 (टाटानगर से रामपुर बाजार): यह ट्रेन सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। पहले इसकी सेवा 14 अगस्त तक तय थी, जिसे अब विस्तारित कर 17 अगस्त से 21 अगस्त तक कर दिया गया है।
- ट्रेन संख्या 08182 (रामपुर बाजार से टाटानगर): वापसी दिशा में यह ट्रेन मंगलवार से शनिवार तक संचालित होती है। पूर्व में 15 अगस्त तक अधिसूचित इस ट्रेन की सेवा अब 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
रेल प्रशासन के इस कदम से झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले हजारों परीक्षार्थियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।