    यात्रीगण .. सालगाझरी स्टेशन पर नहीं करें वेट, अब यहां नहीं रुकेगी कोई पैसेंजर ट्रेन

    By Nirmal Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:17 AM (IST)

    टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास सालगाझरी वेस्ट केबिन में दो जोड़ी टाटा-खड़गपुर समेत सात जोड़ी ट्रेनों का ठहराव रोकने की तैयारी है। रेलवे ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार पहले चरण में कुछ ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया है। अब खड़गपुर की ओर आने-जाने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनें सालगाझरी में बिना रुके चलेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे का कहना है कि सालगाझरी कभी कमर्शियल स्टेशन नहीं था।

    पहले चरण में दो पैसेंजर ट्रेनों पर गिरी गाज, सात अन्य भी जल्द होंगे बंद

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर/ चक्रधरपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन से सटे सालगाझरी वेस्ट केबिन में दो जोड़ी टाटा-खड़गपुर सहित सात जोड़ी ट्रेनों के ठहराव पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव व प्रभावी कर दिया गया है।

    चक्रधरपुर मंडल में टाटानगर सेक्शन में पिछले कई वर्षों से सालगाझरी को आपरेटिंग स्टापेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान सालगाझरी में पैसेंजर व मेमू ट्रेनों को खड़ी कर सिग्नल व लाइन क्लियर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था।

    रेलवे 2025 वर्किंग टाइम टेबल जारी

    चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डिवीजनल आपरेशन मैनेजर (कार्डिनेशन) ने इस संबंध में रेलवे 2025 वर्किंग टाइम टेबल जारी करते हुए सात जोड़ी ट्रेनों के ठहराव को हटाने का आदेश जारी किया है।

    पहले चरण में 68005-68006 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू व 68015-68016 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू का ठहराव को सलगाझरी वेस्ट केबिन से हटा दिया है।

    जल्द ही दूसरे चरण में पांच अन्य ट्रेनों की भी सूची जारी की जाएगी। ऐसे में खड़गपुर की ओर आने-जाने वाली पैसेंजर व मेमू ट्रेनें अब बिना सालगाझरी में रूके ही चलेगी। इससे सालगाझरी के आसपास रहने वाले यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होगी।

    सालगाझरी कभी भी नहीं था कामर्शियल स्टेशन : सीनियर डीसीएम

    चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी का कहना है कि सालगाझरी कभी भी कामर्शियल स्टेशन यानि पैसेंजर स्टापेज स्टेशन नहीं था। इसे रेल कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए सिग्नल क्लियर कराने व लाइन क्लियर कराने तक पैसेंजर ट्रेनों को रोकते थे।

    इसलिए यहां कभी भी हाई लेवल प्लेटफार्म, टिकट बुकिंग काउंटर, फुट ओवरब्रिज सहित यात्री सुविधाओं की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब सेफ्टी कारणों से आपरेशनल स्टापेज को भी हटाया जा रहा है ताकि सभी ट्रेनों की आवाजाही सुगमता से हो।