टाटानगर में दो अलग-अलग रेल हादसे: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, यार्ड में कटकर गार्ड शहीद
जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन और बर्मामाइंस यार्ड में दो अलग-अलग रेल हादसों में एक युवक और एक रेलकर्मी की मौत हो गई।
HighLights
बर्मामाइंस यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से गार्ड की मौत।
दोनों घटनाओं में पुलिस ने जांच शुरू की, शव परिजनों को सौंपे।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे स्टेशन और बर्मामाइंस स्थित रेलवे यार्ड में घटित दो अलग-अलग हादसों में एक युवक और एक रेलकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई।
पहला मामला हाईटेंशन तार की चपेट में आने का है, जबकि दूसरा हादसा रेलवे यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से हुआ।
ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आया
पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम (अमय नगर) निवासी सागुन हेम्ब्रम(23) की शनिवार शाम एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सागुन खेती-बाड़ी करता था।
परिजनों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। सागुन नौ अगस्त को अपने घर से निकला था और 10 अगस्त की सुबह टाटानगर स्टेशन पहुंचा।
वहां खड़ी टाटा-दानापुर एक्सप्रेस की छत पर वह अचानक चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी।
वह कहने लगा कि वह ट्रेन की छत के रास्ते एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे ओएचई (हाईटेंशन) तार के संपर्क में आने से उसे जोरदार करंट लगा और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी की मदद से उसे तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच दिनों तक चले इलाज के बाद शनिवार शाम उसने दम तोड़ दिया। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
यार्ड में ट्रेन बैक करने के दौरान कटकर गार्ड की मौत
दूसरी घटना टाटानगर के बर्मामाइंस स्थित रेलवे यार्ड में 14 अगस्त की देर रात हुई। सीतारामडेरा के ईस्ट बंगाल कालोनी निवासी 58 वर्षीय बापी मजूमदार, जो रेलवे में गार्ड के पद पर कार्यरत थे, ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यार्ड में एक ट्रेन को पीछे (बैक) ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बापी मजूमदार उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
मृतक अपने पीछे दो बेटियों का परिवार छोड़ गए हैं। जीआरपी प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।