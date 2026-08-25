टाटानगर में स्टील एक्सप्रेस का एसी ठप होने पर हंगामा, यात्रियों के विरोध से 45 मिनट देरी से खुली ट्रेन

जागरण संवादाता, जमशेदपुर। टाटानगर से हावड़ा जाने वाली 12814 स्टील सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रविवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब ट्रेन का वातानुकूलित (एसी) सिस्टम अचानक खराब गया।

खासकर बोगी एम-1 और सी-4 में सफर कर रहे यात्री भीषण गर्मी और उमस से बेहाल हो गए। समस्या का तुरंत समाधान न होने पर आक्रोशित यात्रियों ने टाटानगर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया।

विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 6:05 बजे के बजाय लगभग 45 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों के हंगामे और शिकायत के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया।

झाड़ग्राम स्टेशन पर दुरुस्त हुई तकनीकी खराबी

ट्रेन के रवाना होते ही रेलवे कंट्रोल रूम ने आगे के स्टेशनों को अलर्ट जारी किया। जैसे ही ट्रेन झाड़ग्राम स्टेशन पहुंची, वहां पहले से मुस्तैद तकनीकी टीम ने बोगियों की इलेक्ट्रिकल खराबी को तुरंत दुरुस्त किया, जिसके बाद ही कूलिंग सामान्य हो सकी और यात्रियों को राहत मिली।

यात्रियों ने बयां की आपबीती

हावड़ा जा रहे यात्री रमेश वर्मा ने बताया कि बोगी में बैठते ही भीषण उमस के कारण दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी।