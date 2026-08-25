Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

टाटानगर में स्टील एक्सप्रेस का एसी ठप होने पर हंगामा, यात्रियों के विरोध से 45 मिनट देरी से खुली ट्रेन

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:25 PM (IST)

टाटानगर से हावड़ा जाने वाली स्टील सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एसी खराब होने से यात्रियों ने हंगामा किया, जिससे ट्रेन 45 मिनट देरी से रवाना हुई।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(AI Generated Image)

HighLights

  1. टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

  2. झाड़ग्राम में तकनीकी खराबी ठीक होने पर यात्रियों को राहत मिली।

जागरण संवादाता, जमशेदपुर। टाटानगर से हावड़ा जाने वाली 12814 स्टील सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रविवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब ट्रेन का वातानुकूलित (एसी) सिस्टम अचानक खराब गया। 
 
खासकर बोगी एम-1 और सी-4 में सफर कर रहे यात्री भीषण गर्मी और उमस से बेहाल हो गए। समस्या का तुरंत समाधान न होने पर आक्रोशित यात्रियों ने टाटानगर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। 
 
विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 6:05 बजे के बजाय लगभग 45 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों के हंगामे और शिकायत के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया। 
 

झाड़ग्राम स्टेशन पर दुरुस्त हुई तकनीकी खराबी 

ट्रेन के रवाना होते ही रेलवे कंट्रोल रूम ने आगे के स्टेशनों को अलर्ट जारी किया। जैसे ही ट्रेन झाड़ग्राम स्टेशन पहुंची, वहां पहले से मुस्तैद तकनीकी टीम ने बोगियों की इलेक्ट्रिकल खराबी को तुरंत दुरुस्त किया, जिसके बाद ही कूलिंग सामान्य हो सकी और यात्रियों को राहत मिली।
 

यात्रियों ने बयां की आपबीती

हावड़ा जा रहे यात्री रमेश वर्मा ने बताया कि बोगी में बैठते ही भीषण उमस के कारण दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी।

वहीं यात्री सुनीता शर्मा ने कहा कि उमस से बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ रही थी। झाड़ग्राम में एसी ठीक होने के बाद ही आगे का सफर आसान हो सका।

रेलवे प्रबंधन के अनुसार, पावर सप्लाई में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे त्वरित संज्ञान लेते हुए सुलझा लिया गया।