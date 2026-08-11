आदित्यपुर स्टेशन से ही चलेंगी 4 मेमू ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर परिचालन का दबाव कम करने और समय पालन को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई विशेष व्यवस्था को अगले 15 दिनों के लिए विस्तार दे दिया है।

इसके तहत चार प्रमुख लोकल (मेमू) पैसेंजर ट्रेनों का टर्मिनल टाटानगर के बजाय आदित्यपुर रेलवे स्टेशन ही बना रहेगा। वरिष्ठ रेल अधिकारियों की हरी झंडी मिलने के बाद अब यह नई व्यवस्था 11 अगस्त से 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।