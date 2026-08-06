टाटा स्टील का नया रोडमैप: टिनप्लेट क्षमता होगी दोगुनी, ट्यूब और वायर कारोबार के बड़े विस्तार की तैयारी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। देश के इस्पात उद्योग (Steel Industry) की लागत संरचना में वर्ष 2030 के बाद बड़ा बदलाव आने की संभावना है।

लौह अयस्क की बढ़ती कीमतों, रॉयल्टी, प्रीमियम और कच्चे माल पर बढ़ते खर्च को देखते हुए टाटा स्टील ने अपनी दीर्घकालिक व्यावसायिक रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं।

कंपनी का मानना है कि भविष्य में केवल खनन बढ़ाने या साधारण इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने से बेहतर मुनाफा सुनिश्चित नहीं होगा।

इसके बजाय लागत नियंत्रण, परिचालन दक्षता और डाउनस्ट्रीम यानी मूल्यवर्धित उत्पादों पर अधिक पूंजी निवेश कंपनी की प्राथमिकता होगी।



टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक (CEO & MD) टीवी नरेंद्रन और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कौशिक चटर्जी ने निवेशकों के साथ आयोजित अर्निंग्स कॉल में यह जानकारी दी।



