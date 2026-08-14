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JFSPL Audit Report: ₹32करोड़ टर्नओवर के बावजूद भारी घाटा, टाटा स्टील बेचेगी खेल इकाई

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:49 PM (IST)

जेएफएसपीएल की ऑडिट रिपोर्ट ने कंपनी के गहरे वित्तीय संकट का खुलासा किया, जिसमें 2026 तक नेटवर्थ -5.8 करोड़ रुपये हो गई थी। लगातार बढ़ते घाटे और देनदारियों के कारण टाटा स्टील ने शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए इस खेल इकाई के विनिवेश का निर्णय लिया।

जेफसी की फ्रेंचाइजी फीस और दैनिक संचालन लागत के सामने यह राजस्व बहुत कम साबित हुआ।

जेफसी की फ्रेंचाइजी फीस और दैनिक संचालन लागत के सामने यह राजस्व बहुत कम साबित हुआ। 

HighLights

  1. JFSPL की नेटवर्थ 2026 में नकारात्मक 5.8 करोड़ रुपये।

  2. भारी परिचालन लागत, प्रायोजकों की कमी से घाटा बढ़ा।

  3. टाटा स्टील ने वित्तीय संकट के कारण इकाई का विनिवेश किया।

जासं, जमशेदपुर। टाटा स्टील की सहायक खेल इकाई जमशेदपुर फुटबाल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (जेएफएसपीएल) की ऑडिट रिपोर्ट ने क्लब के विनिवेश के पीछे के गहरे वित्तीय संकट को उजागर कर दिया है। 
 
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी लंबे समय से गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रही थी और लगातार बढ़ती देनदारियों के कारण इसका अस्तित्व बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था।
 
वर्ष 2026 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जेएफएसपीएल की कुल नेटवर्थ नकारात्मक (-) 5.8 करोड़ रुपये तक गिर गई थी। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कंपनी की कुल संपत्तियों की तुलना में उसकी देनदारियां (लायबिलिटीज) काफी अधिक हो चुकी थीं। 
 
फुटबॉल संचालन, प्रशासनिक खर्च और भारी परिचालन लागत के कारण संचित घाटा वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया, जिससे वर्किंग कैपिटल पूरी तरह समाप्त हो गई।
 
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जेएफएसपीएल का वार्षिक टर्नओवर 32.23 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, फ्रेंचाइजी फीस और दैनिक संचालन लागत के सामने यह राजस्व बहुत कम साबित हुआ। 
 
व्यावसायिक मोर्चे पर कोई बड़ा प्रायोजक (स्पॉन्सर) न मिलना और सीमित आय के साधनों ने राजस्व व खर्च के अंतर को और चौड़ा कर दिया।
 
वित्त विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यदि परिचालन इसी तरह जारी रहता तो पैरेंट कंपनी (टाटा स्टील) को हर साल इसके नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ती। 
 
इस वित्तीय विसंगति को दूर करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए टाटा स्टील ने इस घाटे वाली इकाई को विनिवेश (डाइवस्टमेंट) के ज़रिए अलग करना ही उचित समझा।