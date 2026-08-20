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टाटा स्टील में अब ऑनलाइन ही मिलेगा गेटपास, एक सितंबर से नई व्यवस्था के नियम

By Nirmal Prasad Edited By: Chandan Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:02 PM (GMT+05:30)

टाटा स्टील जमशेदपुर में 1 सितंबर 2026 से कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन गेटपास व्यवस्था लागू होगी। यह नई प्रणाली कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर आवेदन को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।

नई व्यवस्था जमशेदपुर वर्क्स, नान वर्क्स और ट्यूब्स डिवीजन के लिए होगा प्रभावी।

नई व्यवस्था जमशेदपुर वर्क्स, नान वर्क्स और ट्यूब्स डिवीजन के लिए होगा प्रभावी।

HighLights

  1. जमशेदपुर में 1 सितंबर 2026 से ऑनलाइन गेटपास लागू होगा।

  2. कागजी प्रक्रिया समाप्त, आवेदन अब पूरी तरह डिजिटल।

  3. बिना स्वीकृति बाहर जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स, नान-वर्क्स और ट्यूब्स डिवीजन के कर्मचारियों के लिए गेटपास की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। नई व्यवस्था एक सितंबर 2026 से लागू की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों को गेटपास के लिए कागजी प्रक्रिया, गेटपास बुक या गेटपास बाक्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा।

कंपनी के अनुसार, इससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। नई व्यवस्था में कर्मचारी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से कभी भी और कहीं से गेटपास के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद संबंधित अनुमोदनकर्ता को ई-मेल से सूचना मिलेगी जबकि कर्मचारी को आवेदन की स्थिति, स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी एसएमएस और ई-मेल से दी जाएगी।

स्वीकृत गेटपास को निर्धारित आउट टाइम से पहले रद्द भी किया जा सकेगा। कर्मचारियों को निर्धारित बाहर निकलने के समय से कम से कम 15 मिनट पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। गेटपास की अवधि 15-15 मिनट के गुणक में दर्ज की जा सकेगी।

एक दिन में अलग-अलग समय की जरूरत होने पर कर्मचारी अलग-अलग गेटपास के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए कर्मचारियों को इंट्रानेट में जनरल सर्विसेज से सर्विसेज एंड सिस्टम्स, इम्प्लाईज सेल्फ हेल्प के माध्यम से टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम में जाकर गेटपास के विकल्प को चुनना होगा।

इसमें तारीख, गेटपास का प्रकार, वापस करने योग्य या वापस नहीं करने योग्य और अवधि दर्ज करनी होगी। गेटपास के दौरान पंच आउट और वापसी पर पंच इन अनिवार्य रहेगा। किसी एक पंच के नहीं होने पर संबंधित अवधि का अवकाश समायोजन किया जाएगा।

वहीं, बिना स्वीकृति बाहर जाना अनुशासनहीनता माना जाएगा। नई डिजिटल व्यवस्था से गेटपास का रियल टाइम रिकार्ड, स्टेटस और प्रवेश-निकास की जानकारी स्वतः दर्ज होगी, जिससे कागजी काम और मानवीय त्रुटियां कम होंगी।

टाटा स्टील में लगभग 10 हजार कर्मचारी हैं जो अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी आते-जाते हैं और कई कर्मचारी अपरिहार्य कारणों से ड्यूटी के दौरान कंपनी से बाहर आते-जाते हैं।