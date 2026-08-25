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ग्रेड रिवीजन से छूटे Tata Steel के 400 कर्मचारी: अध्यक्ष का आश्वासन, विसंगति निवारण समिति करेगी समाधान

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:24 PM (IST)

टाटा स्टील के करीब 400 कर्मचारी हाल ही में हुए ग्रेड रिवीजन समझौते के लाभ से वंचित रह गए, जिससे वे आक्रोशित होकर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंचे।

तीसरे चरण में बहाल 125 निबंधित कर्मचारी इस नए समझौते के लाभ से वंचित रह गए हैं।

तीसरे चरण में बहाल 125 निबंधित कर्मचारी इस नए समझौते के लाभ से वंचित रह गए हैं।

HighLights

  1. कर्मचारियों ने यूनियन नेतृत्व से मिलकर समस्या बताई।

  2. यूनियन अध्यक्ष ने भूल सुधार कमेटी से समाधान का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में हाल ही में संपन्न हुए ग्रेड रिवीजन समझौते का लाभ न मिलने से आक्रोशित करीब 400 असंतुष्ट कर्मचारी मंगलवार को टाटा वर्कर्स यूनियन दफ्तर पहुंचे। 
 
कर्मचारियों ने यूनियन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर समझौते से वंचित रखे जाने पर कड़े सवाल उठाए और अपने हित में समाधान की मांग रखी।
 

शीर्ष नेतृत्व के समक्ष कर्मचारियों ने रखी समस्या

मंगलवार सुबह लगभग 100 की संख्या में टाटा स्टील के कर्मचारी यूनियन कार्यालय पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने उपाध्यक्ष राजीव चौधरी से अपनी व्यथा सुनाई। 
 
इस पर राजीव चौधरी ने स्पष्ट किया कि वार्ता में अध्यक्ष संजीव चौधरी, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह और महामंत्री सतीश सिंह शामिल थे।
 
इसलिए शीर्ष अधिकारी ही इस पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष संजीव चौधरी के कार्यालय पहुंचते ही सभी कर्मचारियों ने उनसे मिलकर अपनी बात रखी।
 

ये 400 कर्मचारी हुए समझौते से वंचित

लाभ से वंचित करीब 400 कर्मचारियों में 125 निबंधित कर्मचारी, 35 जॉब फॉर जॉब योजना के कर्मचारी और 2022 ट्रेड अप्रेंटिस बैच के लगभग 175 कर्मचारी शामिल हैं। अप्रेंटिस बैच के इन कर्मियों की नियुक्ति 14 जनवरी 2025 को हुई थी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के ग्रेड रिवीजन समझौते में तत्कालीन अध्यक्ष आर. रवि प्रसाद के समय 500 निबंधित कर्मचारियों की बहाली तीन अलग-अलग चरणों में निकाली गई थी। 

भूल सुधार कमेटी में उठेगा मामला: यूनियन अध्यक्ष

इनमें से तीसरे चरण में बहाल 125 निबंधित कर्मचारी इस नए समझौते के लाभ से वंचित रह गए हैं। कर्मचारियों की आपत्तियां सुनने के बाद यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया। 
 
उन्होंने कहा कि बड़े समझौतों के बाद प्रबंधन द्वारा विसंगति निवारण समिति (भूल सुधार कमेटी) का गठन किया जाता है।
 
अध्यक्ष ने समझाया कि कमेटी का गठन होते ही वंचित कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा और प्रबंधन के साथ वार्ता कर इसका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा।