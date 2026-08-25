ग्रेड रिवीजन से छूटे Tata Steel के 400 कर्मचारी: अध्यक्ष का आश्वासन, विसंगति निवारण समिति करेगी समाधान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में हाल ही में संपन्न हुए ग्रेड रिवीजन समझौते का लाभ न मिलने से आक्रोशित करीब 400 असंतुष्ट कर्मचारी मंगलवार को टाटा वर्कर्स यूनियन दफ्तर पहुंचे।

कर्मचारियों ने यूनियन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर समझौते से वंचित रखे जाने पर कड़े सवाल उठाए और अपने हित में समाधान की मांग रखी।

शीर्ष नेतृत्व के समक्ष कर्मचारियों ने रखी समस्या

मंगलवार सुबह लगभग 100 की संख्या में टाटा स्टील के कर्मचारी यूनियन कार्यालय पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने उपाध्यक्ष राजीव चौधरी से अपनी व्यथा सुनाई।

इस पर राजीव चौधरी ने स्पष्ट किया कि वार्ता में अध्यक्ष संजीव चौधरी, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह और महामंत्री सतीश सिंह शामिल थे।

इसलिए शीर्ष अधिकारी ही इस पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष संजीव चौधरी के कार्यालय पहुंचते ही सभी कर्मचारियों ने उनसे मिलकर अपनी बात रखी।

ये 400 कर्मचारी हुए समझौते से वंचित

लाभ से वंचित करीब 400 कर्मचारियों में 125 निबंधित कर्मचारी, 35 जॉब फॉर जॉब योजना के कर्मचारी और 2022 ट्रेड अप्रेंटिस बैच के लगभग 175 कर्मचारी शामिल हैं। अप्रेंटिस बैच के इन कर्मियों की नियुक्ति 14 जनवरी 2025 को हुई थी।



उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के ग्रेड रिवीजन समझौते में तत्कालीन अध्यक्ष आर. रवि प्रसाद के समय 500 निबंधित कर्मचारियों की बहाली तीन अलग-अलग चरणों में निकाली गई थी।



