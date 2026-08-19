टाटा स्टील में वेतन समझौते के बाद जारी हुई फिटमेंट स्लिप: 2200 NS ग्रेड कर्मचारियों की इंक्रीमेंट डेट पीछे खिसकी

जासं, जमशेदपुर। टाटा स्टील में बीते 24 जून को हुए ऐतिहासिक वेतन समझौते के बाद कर्मचारियों को उनकी बहुप्रतीक्षित फिटमेंट स्लिप जारी कर दी गई है।

बुधवार सुबह नौ बजे टाटा वर्कर्स यूनियन के सभी पदाधिकारियों को कंपनी स्थित जनरल ऑफिस बुलाकर फिटमेंट स्लिप सौंपी गई।

वहीं, एनएस (NS) ग्रेड के लगभग 2200 कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से एसएपी-फ्योरी (SAP-Fiori) ऐप के माध्यम से सुबह 11 बजे उनकी स्लिप भेज दी गई।



जारी फिटमेंट स्लिप के अनुसार, कर्मचारियों को जून और जुलाई महीने का एलाउंस सितंबर माह के वेतन में जोड़कर मिलेगा।

वहीं, हाउस रेंट (HR) और बढ़े हुए बेसिक का एरियर नवंबर के वेतन के साथ मिनिमम गारंटीड बेनिफिट (MGB) के एरियर में मिलने की प्रबल संभावना है।





इंक्रीमेंट डेट पीछे खिसकने से कर्मचारियों में असंतोष

फिटमेंट स्लिप मिलते ही कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण जूनियर ग्रेड के कर्मचारियों की इंक्रीमेंट डेट को पीछे खिसका दिया जाना है।

हालांकि, प्रबंधन और यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को इंक्रीमेंट डेट या फिटमेंट गणना में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह एक सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक ग्रेवांस (शिकायत) दर्ज करा सकेगा।

इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, हर महीने 25 तारीख को होने वाली वेतन बनाने की प्रक्रिया को इस बार बढ़ाकर 28 अगस्त किया गया है, ताकि प्रणाली लॉक होने से पहले सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके।

कर्मचारियों का आरोप है कि यूनियन नेतृत्व की अदूरदर्शिता के कारण उन्हें पहले एमजीबी (MGB) में और अब फिटमेंट में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।

इंक्रीमेंट डेट पीछे होने से उन्हें सीधा दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब कर्मचारियों की नजरें पूरी तरह से ग्रेवांस प्रक्रिया पर टिकी हैं।

बंचिंग के कारण क्यों बदली गई इंक्रीमेंट डेट?

वेतन संशोधन के दौरान जब समान ग्रेड में सीनियर और जूनियर कर्मचारियों का बेसिक पे समान हो जाता है, तो उस स्थिति को तकनीकी भाषा में 'बंचिंग' कहा जाता है।

यानी संशोधन से पहले दोनों का बेसिक अलग था, लेकिन स्टेप या पे फिटमेंट लागू होने के बाद दोनों का संशोधित बेसिक एक बराबर हो गया।

सीनियर और जूनियर के बीच पहले से चले आ रहे वेतन अंतर को बनाए रखने के लिए जूनियर कर्मचारी की इंक्रीमेंट एनिवर्सरी डेट को वेज एग्रीमेंट की एनिवर्सरी डेट पर शिफ्ट कर दिया गया।

उदाहरण के तौर पर, NS-5 ग्रेड में एक वरिष्ठ कर्मचारी का 31 दिसंबर 2024 को रिवाइज्ड बेसिक 31,455 रुपये और कनिष्ठ का 30,865 रुपये था।

संशोधन के बाद दोनों का बेसिक 47,555 रुपये हो गया, जिससे 590 रुपये का पुराना अंतर खत्म हो गया। इस बंचिंग को संभालने के लिए जूनियर की 1 मई 2025 वाली इंक्रीमेंट डेट को बदलकर 1 जनवरी 2026 कर दिया गया, जिससे उसे 1 मई 2025 का इंक्रीमेंट नहीं मिल सका।

डिप्लोमा धारकों को भी झेलना पड़ा आर्थिक नुकसान

कर्मचारियों के अनुसार, जिन कर्मियों ने डिप्लोमा पूरा किया था और उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला था, सीनियर सहकर्मियों से तुलना करने पर वे भी बंचिंग के दायरे में आ गए और उनकी इंक्रीमेंट डेट शिफ्ट हो गई।