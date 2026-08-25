TCOC के दावों पर प्रश्नचिह्न: विभागीय प्रताड़ना व 'बिहारी' टिप्पणी विवाद में आनन-फानन में स्वीकार हुआ इस्तीफा
टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन में एक अधिकारी का इस्तीफा एथिक्स जांच पूरी होने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया, जिससे कंपनी की आंतरिक जांच प्रणाली पर सवाल उठ गए हैं।
HighLights
एथिक्स जांच से पहले अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार।
विभागीय प्रमुख पर मानसिक उत्पीड़न, 'बिहारी' टिप्पणी का आरोप।
टाटा कोड ऑफ कंडक्ट पर उठे गंभीर सवाल।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन में एथिक्स (नैतिकता) जांच की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पीड़ित अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार किए जाने से कंपनी की आंतरिक जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
पिकलिंग एंड गैल्वेनाइजिंग सेक्शन के सीनियर मैनेजर द्वारा विभागीय प्रमुख पर मानसिक उत्पीड़न और अपमानजनक क्षेत्रीय टिप्पणियों के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद आनन-फानन में इस्तीफा मंजूर होने से पारदर्शी व्यवस्था पर संशय गहरा गया है।
मानसिक प्रताड़ना का मामला
इसी वर्ष जून में टाटा स्टील गाजियाबाद से पारिवारिक कारणों से जमशेदपुर स्थानांतरित होकर आए सीनियर मैनेजर दिलीप कुमार शर्मा ने विभागीय हेड जयकृष्ण पंडा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
डिवीजन प्रमुख व एथिक्स विभाग को भेजी लिखित शिकायत में उन्होंने बैठकों के दौरान अपमानित करने और कथित रूप से बिहारी कहकर नीचा दिखाने के गंभीर आरोप लगाए थे।
प्रभाव के इस्तेमाल व पक्षपात के आरोप
एथिक्स जांच शुरू होते ही विभागीय तनाव बढ़ गया, जिसके चलते अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि एथिक्स जांच का अंतिम निष्कर्ष आने से पूर्व ही विभागीय प्रमुख ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस्तीफा मंजूर करवा लिया।
इसके साथ ही विभाग में पूर्व से जारी पदस्थापनों व नियुक्तियों में कथित क्षेत्रीय पक्षपात और किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने के मामलों की पारदर्शी जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।
टाटा कोड ऑफ कंडक्ट पर उठे सवाल
टाटा स्टील हर साल जुलाई को एथिक्स माह के रूप में मनाती है, जिसमें टाटा कोड ऑफ कंडक्ट (TCOC) के तहत कार्यस्थल पर समान अवसर और गरिमापूर्ण आचरण का संकल्प लिया जाता है।
इसके बावजूद जांच को दरकिनार कर इस्तीफा स्वीकार करने से कर्मचारियों के भरोसे को झटका लगा है।