समान ग्रेड, पर अलग-अलग परिणाम: Tata Steel में डी-बंचिंग नियम से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर उठे सवाल
टाटा स्टील में संशोधित वेतनमान में बंचिंग और डी-बंचिंग नियमों से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर सवाल उठे हैं।
HighLights
इंक्रीमेंट के महीने से वेतन में असमान परिणाम।
दशकों पुराने डी-बंचिंग नियमों में तत्काल संशोधन की मांग।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में हाल ही में हुए वेतन समझौते के बाद संशोधित वेतनमान में बंचिंग और डी बंचिंग की व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के हितों से जुड़ा सवाल उठाया गया है।
फील्ड मेंटेनेंस मैकेनिकल विभाग के कमेटी मेंबर शैलेंद्र कुमार ने शनिवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उन्होंने मौजूदा डी बंचिंग नियमों की समीक्षा करने और उसे वर्तमान वेतन संरचना के अनुरूप तर्कसंगत व न्यायसंगत बनाने की मांग की है।
इंक्रीमेंट के महीने से तय हो रहे असमान परिणाम
शैलेंद्र कुमार के अनुसार, यह समस्या केवल सीनियर और जूनियर कर्मचारियों के वेतन अंतर तक सीमित नहीं है। डी-बंचिंग से प्रभावित जूनियर कर्मचारियों का समूह जनवरी से दिसंबर तक 12 छोटे-छोटे समूहों में बंट जाता है।
- जनवरी में इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मचारी पर 12 महीने का प्रभाव पड़ता है।
- फरवरी वाले पर 11 महीने का और इसी क्रम में दिसंबर में इंक्रीमेंट पाने वाले पर केवल 1 महीने का प्रभाव पड़ता है।
इस व्यवस्था के कारण एक ही ग्रेड और समान समूह के कर्मचारियों को केवल इंक्रीमेंट के महीने के आधार पर अलग-अलग परिणाम मिलते हैं।
कई मामलों में इंक्रीमेंट की तारीख आगे खिसकने से होने वाला नुकसान फिटमेंट से मिले लाभ से भी अधिक हो जाता है, जिससे कर्मचारियों को शुद्ध आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
एनएस-7 ग्रेड के उदाहरण से समझें गणित
ज्ञापन में एनएस-7 (NS-7) ग्रेड का उदाहरण देते हुए बताया गया कि पुराने वेतनमान में 10वें और 11वें स्टेप में कार्यरत कर्मचारियों के बीच 710 रुपये का अंतर था।
नए संशोधित इंक्रीमेंट में दोनों को समान 1050 रुपये वाले स्टेप पर ला दिया गया, जिससे बंचिंग की स्थिति बनी। अब डी-बंचिंग के तहत पुराने और नए अंतर (340 रुपये) को महीनों के आधार पर बांटा जा रहा है।
इसका असर जनवरी वाले कर्मचारी पर 340 रुपये, जबकि दिसंबर वाले कर्मचारी पर घटकर महज 28.33 रुपये रह जाता है।
1978 के पुराने नियमों में संशोधन की मांग
कमेटी मेंबर का कहना है कि डी बंचिंग की व्यवस्था मूल रूप से 1978 में सीनियर कर्मचारियों के वेतन हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब वेतन संरचना बदल चुकी है, जिससे इसके परिणाम उलटे दिख रहे हैं।
उन्होंने यूनियन नेतृत्व से मांग की है कि दशकों पुराने इस नियम में तत्काल संशोधन किया जाए, ताकि बंचिंग से किसी कर्मचारी को आर्थिक नुकसान न हो और सभी को समान न्याय मिले।