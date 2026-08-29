समान ग्रेड, पर अलग-अलग परिणाम: Tata Steel में डी-बंचिंग नियम से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील में हाल ही में हुए वेतन समझौते के बाद संशोधित वेतनमान में बंचिंग और डी बंचिंग की व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के हितों से जुड़ा सवाल उठाया गया है।

फील्ड मेंटेनेंस मैकेनिकल विभाग के कमेटी मेंबर शैलेंद्र कुमार ने शनिवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उन्होंने मौजूदा डी बंचिंग नियमों की समीक्षा करने और उसे वर्तमान वेतन संरचना के अनुरूप तर्कसंगत व न्यायसंगत बनाने की मांग की है।

इंक्रीमेंट के महीने से तय हो रहे असमान परिणाम

शैलेंद्र कुमार के अनुसार, यह समस्या केवल सीनियर और जूनियर कर्मचारियों के वेतन अंतर तक सीमित नहीं है। डी-बंचिंग से प्रभावित जूनियर कर्मचारियों का समूह जनवरी से दिसंबर तक 12 छोटे-छोटे समूहों में बंट जाता है।

जनवरी में इंक्रीमेंट पाने वाले कर्मचारी पर 12 महीने का प्रभाव पड़ता है।

पाने वाले कर्मचारी पर 12 महीने का प्रभाव है। फरवरी वाले पर 11 महीने का और इसी क्रम में दिसंबर में इंक्रीमेंट पाने वाले पर केवल 1 महीने का प्रभाव पड़ता है।