टाटा स्टील: वेज रिवीजन लंबित रहने पर बिफरे कोक प्लांट के प्रतिनिधि, इंक्रीमेंट व एमजीबी पर रखी मांगें
टाटा स्टील के कोक प्लांट के प्रतिनिधियों ने लंबित वेज रिवीजन और वेतन विसंगतियों पर टाटा वर्कर्स यूनियन से हस्तक्षेप की मांग की है।
HighLights
इंक्रीमेंट डेट और एमजीबी में विसंगतियों की समीक्षा की मांग।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा विस्तार पर जोर।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के कोक प्लांट में वेज रिवीजन अब तक लंबित रहने के बीच कर्मचारियों से जुड़ी पे रिवीजन की विभिन्न विसंगतियों को लेकर यूनिट कमेटी मेंबर्स (यूसीएमएस) ने टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व से गंभीरता से पहल करने की मांग की है।
कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि वेज रिवीजन से संबंधित कुछ मामलों में कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए यूनियन को प्रबंधन के समक्ष इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
इंक्रीमेंट डेट और एमजीबी में विसंगतियों की समीक्षा की मांग
कमेटी मेंबरों ने विशेष रूप से बंचिंग के कारण कुछ कर्मचारियों की इंक्रीमेंट डेट में हुए बदलाव की समीक्षा करने की मांग की है।
उनका कहना है कि इससे प्रभावित कर्मचारियों के वेतन और भविष्य के आर्थिक लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए पात्र कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई का उचित समाधान निकाला जाना चाहिए।
इसके अलावा जनवरी 2025 के बाद कंपनी में योगदान करने वाले कर्मचारियों को भी एमजीबी (मिनिमम गारंटीड बेनिफिट) से संबंधित कार्य और निर्धारित लाभ का उचित अवसर देने की मांग की गई है, ताकि नए कर्मियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
सेवानिवृत्त एनएस कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा विस्तार पर जोर
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सेवानिवृत्ति के बाद एनएस (न्यू सीरीज) कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।
उनका कहना है कि लंबे समय तक कंपनी की सेवा करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर और विस्तारित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।
इन कर्मचारी प्रतिनिधियों ने उठाई आवाज
यूनियन नेतृत्व से इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन के साथ वार्ता कर समाधान कराने की मांग करने वालों में शशांक मंजर, विभाष शुक्ला, विवेक सिंह, अरविंद यादव, मनोरंजन कुमार, दीप राज राजक, एसएन शर्मा, यूके झा, एसबी पिंगुआ और संजय पांडेय शामिल हैं।