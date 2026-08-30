टाटा संस में हिस्सेदारी सुलझाने में जुटे नोएल व शापूर: टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयरों की अदला-बदली का प्रस्ताव
टाटा संस और एसपी ग्रुप के बीच दशकों पुराना विवाद सुलझने की कगार पर है, जिसमें टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयरों की अदला-बदली का प्रस्ताव है।
HighLights
टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयर अदला-बदली का प्रस्ताव।
एसपी ग्रुप का भारी कर्ज संकट इस समझौते से होगा हल।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और इसके सबसे बड़े अल्पसंख्यक शेयरधारक शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव अब समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है।
जमशेदपुर की औद्योगिक पहचान से जुड़ीं दो प्रमुख कंपनियों, टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयर इस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा और एसपी ग्रुप के चेयरमैन शापूर मिस्त्री के बीच हाल ही में हुई गोपनीय बैठक में टाटा संस की 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयर सौंपने के स्वैप फॉर्मूले पर गंभीर चर्चा हुई है।
टाटा स्टील व टाटा पावर से 100 साल पुराना नाता
मिस्त्री परिवार का टाटा स्टील और टाटा पावर से संबंध केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना के समय 1910 और 1920 के दशक में मिस्त्री परिवार ने टाटा पावर और टाटा स्टील में एक-एक करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया था।
आज जब एसपी ग्रुप 22,000 करोड़ रुपये के भारी कर्ज और ऊंचे ब्याज दर के संकट से जूझ रहा है, तब यही कंपनियां उनके लिए संकटमोचक बनकर उभरी हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से के बदले मिस्त्री परिवार को इन लिस्टेड कंपनियों के शेयर दिए जा सकते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर वे अपना कर्ज चुका सकेंगे।
कर्ज के जाल से बाहर निकलने की कवायद
वर्तमान में शापूर मिस्त्री के नेतृत्व वाला समूह नकदी के गंभीर संकट से गुजर रहा है, जिसे अगले महीने के मध्य तक करीब 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
उनके कुछ ऋणों पर ब्याज दर 18 से 20 प्रतिशत तक है। शापूर मिस्त्री और नोएल टाटा के बीच पारिवारिक संबंध (साढ़ू भाई) होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि यह डील टाटा संस को भविष्य के कानूनी विवादों से बचाएगी और एसपी ग्रुप को वित्तीय संकट से उबारेगी।
जमशेदपुर और शेयर बाजार की टिकी नजरें
यदि यह समझौता परवान चढ़ता है, तो टाटा संस के बायबैक या बाहरी निवेशकों को शेयर बेचने की संभावना भी प्रबल होगी। वर्तमान में टाटा संस में 66.6 प्रतिशत हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स का है।
जबकि टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स की सामूहिक रूप से 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस बड़े घटनाक्रम पर शेयर बाजार और विशेषकर टाटा समूह के निवेशकों की सीधी नजरें बनी हुई हैं।