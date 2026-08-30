टाटा संस में हिस्सेदारी सुलझाने में जुटे नोएल व शापूर: टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयरों की अदला-बदली का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और इसके सबसे बड़े अल्पसंख्यक शेयरधारक शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव अब समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है।

जमशेदपुर की औद्योगिक पहचान से जुड़ीं दो प्रमुख कंपनियों, टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयर इस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा और एसपी ग्रुप के चेयरमैन शापूर मिस्त्री के बीच हाल ही में हुई गोपनीय बैठक में टाटा संस की 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले टाटा स्टील और टाटा पावर के शेयर सौंपने के स्वैप फॉर्मूले पर गंभीर चर्चा हुई है।

टाटा स्टील व टाटा पावर से 100 साल पुराना नाता

मिस्त्री परिवार का टाटा स्टील और टाटा पावर से संबंध केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना के समय 1910 और 1920 के दशक में मिस्त्री परिवार ने टाटा पावर और टाटा स्टील में एक-एक करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया था।