टाटा संस का नया बॉस कौन? 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन, नियमों के कारण रेस से बाहर हुए Noel Tata
एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा संस के नए चेयरमैन की तलाश तेज हो गई है, जिसके लिए पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। ...और पढ़ें
HighLights
नोएल टाटा ट्रस्ट नियमों के कारण चेयरमैन पद की दौड़ से बाहर।
नए चेयरमैन के सामने वृद्धि दर बनाए रखने की बड़ी चुनौती।
क्यों नहीं बन सकते नोएल टाटा बॉस?
चयन समिति में शामिल हैं ये 5 दिग्गज
नए चेयरमैन की खोज के लिए बनी इस उच्चस्तरीय समिति में शामिल हैं:
- नोएल टाटा (अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट्स)
- नेविल टाटा (नोएल टाटा के बेटे)
- भास्कर भट (पूर्व सीईओ, टाइटन)
- वेणु श्रीनिवासन (चेयरमैन एमेरिटस, टीवीएस मोटर)
- डेरियस खंबाटा (वरिष्ठ अधिवक्ता)
यह समिति देश-विदेश के संभावित दिग्गजों के नामों का गहन मूल्यांकन कर टाटा संस के बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश करेगी।
नया बॉस और भविष्य की बड़ीचुनौतियां
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुनील वर्मा के अनुसार, "नए चेयरमैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखरन के कार्यकाल की वृद्धि दर को बनाए रखने की होगी।" चंद्रशेखरन के दौर में समूह का मार्केट कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। अब नए नेतृत्व को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी का सटीक प्रबंधन करना होगा।
संतुलन और युवा नेतृत्व की परीक्षा
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