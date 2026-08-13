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    टाटा संस का नया बॉस कौन? 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन, नियमों के कारण रेस से बाहर हुए Noel Tata

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:38 PM (IST)

    एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा संस के नए चेयरमैन की तलाश तेज हो गई है, जिसके लिए पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। ...और पढ़ें

    टाटा संस पर पूरा नियंत्रण रखने के बावजूद नोएल टाटा अपने ही बनाए नियमों के कारण खुद इस शीर्ष पद पर नहीं बैठ सकते।

    टाटा संस पर पूरा नियंत्रण रखने के बावजूद नोएल टाटा अपने ही बनाए नियमों के कारण खुद इस शीर्ष पद पर नहीं बैठ सकते।

    HighLights

    1. नोएल टाटा ट्रस्ट नियमों के कारण चेयरमैन पद की दौड़ से बाहर।

    2. नए चेयरमैन के सामने वृद्धि दर बनाए रखने की बड़ी चुनौती।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा संस के नए उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है। टाटा ट्रस्ट ने नए चेयरमैन का चयन करने के लिए पांच सदस्यीय विशेष चयन समिति का गठन किया है। 
     
    दिलचस्प बात यह है कि टाटा संस पर पूरा नियंत्रण रखने के बावजूद नोएल टाटा अपने ही बनाए नियमों के कारण खुद इस शीर्ष पद पर नहीं बैठ सकते। इस वजह से नए चेहरे को लेकर पूरे बाजार और कॉर्पोरेट जगत में भारी उत्सुकता बनी हुई है।
     

    क्यों नहीं बन सकते नोएल टाटा बॉस?

    टाटा समूह के 150 साल से अधिक के इतिहास में टाटा संस का चेयरमैन पद देश के सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट पदों में गिना जाता है। 
     
    टाटा ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) या सर रतन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन होता है।
     
    वह एक ही समय में टाटा संस का चेयरमैन नहीं बन सकता। चूंकि नोएल टाटा वर्तमान में ट्रस्ट के प्रमुख हैं, इसलिए वे तकनीकी रूप से इस रेस से बाहर हैं।
     

    चयन समिति में शामिल हैं ये 5 दिग्गज

    नए चेयरमैन की खोज के लिए बनी इस उच्चस्तरीय समिति में शामिल हैं:

    1.     नोएल टाटा (अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट्स)
    2.     नेविल टाटा (नोएल टाटा के बेटे)
    3.     भास्कर भट (पूर्व सीईओ, टाइटन)
    4.     वेणु श्रीनिवासन (चेयरमैन एमेरिटस, टीवीएस मोटर)
    5.     डेरियस खंबाटा (वरिष्ठ अधिवक्ता)


    यह समिति देश-विदेश के संभावित दिग्गजों के नामों का गहन मूल्यांकन कर टाटा संस के बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश करेगी।


        नया बॉस और भविष्य की बड़ीचुनौतियां

        रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुनील वर्मा के अनुसार, "नए चेयरमैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखरन के कार्यकाल की वृद्धि दर को बनाए रखने की होगी।" चंद्रशेखरन के दौर में समूह का मार्केट कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। अब नए नेतृत्व को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी का सटीक प्रबंधन करना होगा।

     

    संतुलन और युवा नेतृत्व की परीक्षा

    टाटा समूह की 65 साल की सेवानिवृत्ति नीति के बीच युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना भी एक जटिल प्रक्रिया होगी। नए बॉस को न सिर्फ कारोबारी मुनाफे और आक्रामक विस्तार पर ध्यान देना होगा। 
     
    बल्कि 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट की उम्मीदों और उनके सख्त वित्तीय अनुशासन के सांचे में भी ढलना होगा। उत्तराधिकार की यह प्रक्रिया टाटा समूह के अगले एक दशक की दिशा और दशा तय करेगी।

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