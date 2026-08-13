टाटा संस का नया बॉस कौन? 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन, नियमों के कारण रेस से बाहर हुए Noel Tata

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा संस के नए उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है। टाटा ट्रस्ट ने नए चेयरमैन का चयन करने के लिए पांच सदस्यीय विशेष चयन समिति का गठन किया है।

दिलचस्प बात यह है कि टाटा संस पर पूरा नियंत्रण रखने के बावजूद नोएल टाटा अपने ही बनाए नियमों के कारण खुद इस शीर्ष पद पर नहीं बैठ सकते। इस वजह से नए चेहरे को लेकर पूरे बाजार और कॉर्पोरेट जगत में भारी उत्सुकता बनी हुई है।

क्यों नहीं बन सकते नोएल टाटा बॉस?

टाटा समूह के 150 साल से अधिक के इतिहास में टाटा संस का चेयरमैन पद देश के सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट पदों में गिना जाता है।

टाटा ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) या सर रतन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन होता है।

वह एक ही समय में टाटा संस का चेयरमैन नहीं बन सकता। चूंकि नोएल टाटा वर्तमान में ट्रस्ट के प्रमुख हैं, इसलिए वे तकनीकी रूप से इस रेस से बाहर हैं।

चयन समिति में शामिल हैं ये 5 दिग्गज

नए चेयरमैन की खोज के लिए बनी इस उच्चस्तरीय समिति में शामिल हैं:

नोएल टाटा (अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट्स) नेविल टाटा (नोएल टाटा के बेटे) भास्कर भट (पूर्व सीईओ, टाइटन) वेणु श्रीनिवासन (चेयरमैन एमेरिटस, टीवीएस मोटर) डेरियस खंबाटा (वरिष्ठ अधिवक्ता)

यह समिति देश-विदेश के संभावित दिग्गजों के नामों का गहन मूल्यांकन कर टाटा संस के बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश करेगी।