कांटों भरा होगा टाटा संस के नए चेयरमैन का ताज: AI विस्तार व टाटा ट्रस्ट्स से रिश्ते सुधारने की चुनौती
टाटा संस के नए चेयरमैन के लिए घाटे वाले उपक्रमों को उबारना, AI विस्तार और टाटा ट्रस्ट्स से संबंध सुधारना बड़ी चुनौतियां होंगी। ...और पढ़ें
HighLights
घाटे वाले एयर इंडिया, टाटा डिजिटल को लाभ में लाना।
टीसीएस को AI के अनुकूल बनाना, नए प्रोजेक्ट्स लागू करना।
टाटा ट्रस्ट्स से संबंध सुधारना और IPO पर स्थायी समाधान।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल 27 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। नए बॉस की तलाश के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है।
हालांकि, चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी के तौर पर जो भी नया चेयरमैन कमान संभालेगा, उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।
नए नेतृत्व के सामने घाटे में चल रहे उपक्रमों से लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ संबंधों को नए सिरे से साधने तक की गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं।
घाटे में चल रहे कारोबार का कायाकल्प
नए चेयरमैन की सबसे पहली और बड़ी परीक्षा एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भारी वित्तीय घाटे से बाहर निकालने की होगी।
- एयर इंडिया: एयरलाइंस का एकीकरण बेहद जटिल प्रक्रिया साबित हो रहा है और अनुमानों के अनुसार वर्ष 2032 से पहले इसके लाभ में आने की संभावना बहुत कम है।
- टाटा डिजिटल: समूह के डिजिटल ऐप 'न्यू' (Tata Neu) को सुपर ऐप के रूप में स्थापित करने की रणनीति अब तक बाजार में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सकी है।
AI का विस्तार और अरबों डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स
समूह की सबसे अधिक कमाई करने वाली कंपनी टीसीएस (TCS) को तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अनुकूल ढालना प्राथमिकता में शामिल होगा।
इसके अलावा सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बिजनेस जैसे अरबों डॉलर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती चरण में हैं, जिन्हें पूरी क्षमता के साथ धरातल पर उतारना नए चेयरमैन के रणनीतिक कौशल को परखेगा।
टाटा ट्रस्ट्स से संबंध सुधार और IPO का पेंच
टाटा संस में 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड और इसके पेशेवर प्रबंधन के बीच हालिया समय में आए खिंचाव को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
इसके साथ ही, टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (IPO) कराने को लेकर जारी अंदरूनी मतभेदों का स्थायी समाधान निकालना होगा।
नेतृत्व संरचना का नया मॉडल
टाटा संस के सामने यह भी बड़ा प्रश्न है कि क्या वे पूर्ण शक्तियों वाले एक चेयरमैन मॉडल को ही जारी रखेंगे या फिर शक्तियों का बंटवारा करते हुए 'चेयरमैन और सीईओ' का नया वितरित नेतृत्व मॉडल अपनाएंगे।
चयन समिति उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है, लेकिन स्पष्ट है कि नए उत्तराधिकारी के लिए यह पद कांटों भरे ताज से कम नहीं होगा।