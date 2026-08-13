कांटों भरा होगा टाटा संस के नए चेयरमैन का ताज: AI विस्तार व टाटा ट्रस्ट्स से रिश्ते सुधारने की चुनौती

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल 27 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। नए बॉस की तलाश के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है।

हालांकि, चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी के तौर पर जो भी नया चेयरमैन कमान संभालेगा, उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।

नए नेतृत्व के सामने घाटे में चल रहे उपक्रमों से लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ संबंधों को नए सिरे से साधने तक की गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं।

घाटे में चल रहे कारोबार का कायाकल्प

नए चेयरमैन की सबसे पहली और बड़ी परीक्षा एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भारी वित्तीय घाटे से बाहर निकालने की होगी।