टाटा संस आईपीओ विवाद: आरबीआई का दबाव या नियंत्रण खोने का डर? जानें बोर्ड रूम वाॅर की असली वजह
आरबीआई के दबाव के बावजूद टाटा संस के संभावित आईपीओ पर विवाद गहरा गया है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स अपना पारंपरिक नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। यह मामला कंप ...और पढ़ें
HighLights
आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC घोषित किया।
टाटा ट्रस्ट्स आईपीओ से नियंत्रण खोने की आशंका में हैं।
यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा हो सकता है।
क्या है RBI के नियमों का पेंच?
वर्चस्व की लड़ाई और ट्रस्ट का डर
ऐतिहासिक IPO और वैकल्पिक रास्ता
फिलहाल टाटा संस एक अपंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में काम कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर टाटा संस का आईपीओ आता है, तो यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा निर्गम साबित हो सकता है।
नए नेतृत्व के सामने बड़ी कानूनी चुनौती
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