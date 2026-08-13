Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    टाटा संस आईपीओ विवाद: आरबीआई का दबाव या नियंत्रण खोने का डर? जानें बोर्ड रूम वाॅर की असली वजह

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:52 PM (IST)

    आरबीआई के दबाव के बावजूद टाटा संस के संभावित आईपीओ पर विवाद गहरा गया है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स अपना पारंपरिक नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। यह मामला कंप ...और पढ़ें

    आरबीआइ ने पिछले वर्षों में टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में रखा था।

    आरबीआइ ने पिछले वर्षों में टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में रखा था।

    HighLights

    1. आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC घोषित किया।

    2. टाटा ट्रस्ट्स आईपीओ से नियंत्रण खोने की आशंका में हैं।

    3. यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा हो सकता है।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा संस के भीतर मचे घमासान की एक बड़ी वजह कंपनी के संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को लेकर उपजा विवाद भी है। 
     
    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सख्त नियमों के तहत होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का भारी दबाव है। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स कंपनी पर अपना पारंपरिक नियंत्रण खोने के डर से इस लिस्टिंग के पूरी तरह खिलाफ खड़ा है।
     

    क्या है RBI के नियमों का पेंच?

    आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की श्रेणी में रखा है। नियामक नियमों के अनुसार, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों को तय समय-सीमा के भीतर शेयर बाजार में अनिवार्य रूप से लिस्ट होना होता है। 
     
    पूर्व चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और बोर्ड के कुछ सदस्य पारदर्शिता और नियामक अनुपालन का हवाला देकर जल्द से जल्द आईपीओ लाने या कॉर्पोरेट ढांचे में जरूरी बदलाव के पक्ष में थे।
     

    वर्चस्व की लड़ाई और ट्रस्ट का डर

    टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी व वित्तीय मामलों के जानकार प्रभात शर्मा के अनुसार, "यह आईपीओ केवल धन जुटाने का जरिया नहीं है, बल्कि समूह पर वर्चस्व की लड़ाई है। 

    नोएल टाटा और अन्य ट्रस्टियों को डर है कि पब्लिक लिस्टिंग के बाद बाहरी और खुदरा निवेशकों का दखल बढ़ेगा, जिससे टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स का एकाधिकार कमजोर हो जाएगा।


        ऐतिहासिक IPO और वैकल्पिक रास्ता

        फिलहाल टाटा संस एक अपंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में काम कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर टाटा संस का आईपीओ आता है, तो यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा निर्गम साबित हो सकता है।

     

    नए नेतृत्व के सामने बड़ी कानूनी चुनौती

    दूसरी ओर, नोएल टाटा ऋण कम करके या किसी वैकल्पिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के जरिए लिस्टिंग से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। 
     
    ऐसे में नए चेयरमैन और प्रबंधन को पद संभालते ही सबसे पहले अपनी सार्वजनिक बाजार रणनीतियों पर एक ठोस और त्वरित फैसला लेना होगा। 
     
    आरबीआई के सख्त नियमों की अनदेखी करना टाटा समूह के लिए एक बड़ा कानूनी और रणनीतिक संकट खड़ा कर सकता है।

    यह भी पढ़ें- टाटा समूह में तीसरी बार गहराया शीर्ष नेतृत्व का संकट, चंद्रशेखरन की विदाई से मोदी व मिस्त्री विवाद की यादें ताजा

    यह भी पढ़ें- 40 साल, बेशुमार कामयाबियां और अब चंद्रशेखरन की विदाई... टाटा संस के नए 'सरताज' की खोज में जुटा ट्रस्ट

    यह भी पढ़ें- TATA ग्रुप में 40 साल का सफर: इंटर्न से टाटा संस के चेयरमैन पद तक कैसे पहुंचे चंद्रशेखरन?

    यह भी पढ़ें- मैं एक वोट से हार गया! 40 साल बाद भारी मन से छोड़ा टाटा समूह का साथ, एन चंद्रशेखरन ने इस्तीफे में क्या-क्या लिखा?

    यह भी पढ़ें- Ashok Leyland के लिए बजाज ने लगाई सबसे बड़ी बोली, लेकिन छोटी बोली लगा कैसे जीता हिंदुजा? 40 साल पुरानी लड़ाई की पूरी कहानी

     