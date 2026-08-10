क्या टल जाएगी टाटा संस की एजीएम? जानिए चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के बीच क्यों बढ़ा तनाव

जासं, जमशेदपुर। टाटा समूह के 100 साल से अधिक के गौरवशाली इतिहास में पहली बार उसकी मातृ संस्थाओं के बीच गंभीर रणनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है।

आगामी 18 अगस्त को आयोजित होने वाली टाटा संस की वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले, समूह की प्रमुख शेयरधारक टाटा ट्रस्ट ने 13 अगस्त को एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई है।

नोएल टाटा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एजीएम के कोरम संकट, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और कंपनी की लिस्टिंग के भविष्य जैसे अति-संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सर रतन टाटा ट्रस्ट पर रोक से खड़ा हुआ कोरम संकट

टाटा संस के नियमों के अनुसार, एजीएम की वैधानिकता और कोरम पूरा होने के लिए सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) द्वारा संयुक्त रूप से नामित प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है।

ये दोनों ट्रस्ट मिलकर टाटा संस में कुल 66 प्रतिशत की नियंत्रक हिस्सेदारी रखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने बोर्ड संरचना से जुड़े विवाद के कारण सर रतन टाटा ट्रस्ट की बैठकों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

इस कानूनी पेंच के कारण एजीएम के लिए प्रतिनिधि के नामांकन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यदि 18 अगस्त तक कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो एजीएम को स्थगित करना पड़ेगा और मामला कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के समक्ष जा सकता है।

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर गहराया सस्पेंस

एजीएम के तय एजेंडे में समूह के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव शामिल है। अक्टूबर 2016 में बोर्ड में शामिल हुए चंद्रशेखरन रोटेशन नियमों के तहत सेवानिवृत्त हो रहे हैं।



