टाटा मोटर्स का शानदार प्रदर्शन: पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 83% बढ़ा, आइवेको डील और फ्रेट टाइगर पर मिलीं बड़ी अपडेट्स
टाटा मोटर्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 83% की वृद्धि के साथ 2,556 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि परिचालन आय 19% बढ़ी। ...और पढ़ें
HighLights
आइवेको सौदे की नियामक मंजूरी अंतिम चरण में।
फ्रेट टाइगर अब टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी बनी।
जासं, जमशेदपुर। टाटा मोटर्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का टैक्स पश्चात मुनाफा (पीएटी) 83 प्रतिशत बढ़कर 2,556 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बुधवार को हुई बैठक में 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के एकल व समेकित आडिटेड रिपोर्ट के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।
कंपनी की समेकित परिचालन आय 19 प्रतिशत बढ़कर 20,667 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 17,324 करोड़ रुपये थी। कर पश्चात लाभ भी पिछले वर्ष के 1,397 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,556 करोड़ रुपये हो गया।
एकल आधार पर 23 प्रतिशत बढ़ा राजस्व
एकल आधार पर टाटा मोटर्स का परिचालन से राजस्व 23 प्रतिशत बढ़कर 19,329 करोड़ रुपये रहा। जो पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 15,682 करोड़ रुपये था।
कर पूर्व लाभ 1,635 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,057 करोड़ रुपये हुआ, जबकि कर पश्चात लाभ 1,411 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,528 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कच्चे माल की कीमतों में दबाव के कारण एकल आधार पर एबिटेडा मार्जिन 12.3 प्रतिशत से घटकर 11.7 प्रतिशत रहा।
1.09 लाख वाहनों की थोक बिक्र
पहली तिमाही में टाटा मोटर्स की कुल थोक बिक्री 1.087 लाख वाहन रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 26 प्रतिशत अधिक है।
घरेलू और निर्यात बिक्री में क्रमशः 26 और 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू वाणिज्यिक वाहन बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 36.8 प्रतिशत रही, जबकि भारी वाणिज्यिक वाहनों में यह हिस्सेदारी 56.3 प्रतिशत रही।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया। विभिन्न श्रेणियों में 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन आर्डर मिले।
तिमाही के दौरान कंपनी ने कई नए माडल भी बाजार में उतारे। लखनऊ संयंत्र में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन का 10 लाख का आंकड़ा भी हासिल कर लिया है।
अंतिम चरण में आइवेको सौदे की मंजूरी
आइवेको के अधिग्रहण को लेकर नियामकीय मंजूरियां अंतिम चरण में हैं। कंपनी के अनुसार केवल एक मंजूरी लंबित है और संबंधित प्राधिकरण के सभी सवालों का जवाब दिया जा चुका है।
अंतिम मंजूरी अगस्त के अंत तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में टेंडर आफर शुरू होने और नवंबर की शुरुआत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।
फ्रेट टाइगर बनी सहायक कंपनी
मई 2026 में करीब 18.1 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी 95.66 करोड़ रुपये में खरीदने के बाद फ्रेट टाइगर में टाटा मोटर्स की कुल हिस्सेदारी करीब 63.6 प्रतिशत हो गई है।
इसके साथ फ्रेट टाइगर अब टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी फ्लीट एज और फ्रेट टाइगर को एकीकृत कर पूरे लाजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला के लिए डिजिटल इको-सिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
13,500 करोड़ की नेट कैश स्थिति
30 जून 2026 तक समेकित आधार पर कंपनी की नेट कैश स्थिति 13,500 करोड़ रुपये रही। घरेलू कारोबार में नेट कैश 7,100 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,473 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश भी दिया।
कंपनी के प्रबंध निदेशक सह सीईओ गिरिश वाघ ने कहा कि मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो, नवाचार और ग्राहक मूल्य पर लगातार ध्यान के बल पर कंपनी आने वाली तिमाहियों में बाजार नेतृत्व को और मजबूत करने तथा टिकाऊ लाभदायक वृद्धि हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। बोर्ड की बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू होकर दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे तक चली।