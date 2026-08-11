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    Tata Cummins में हो गया समझौता: 755 कर्मचारियों के वेतन में ₹20100 की बंपर बढ़ोतरी, मिलेगा 5 महीने का एरियर

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:29 PM (IST)

    टाटा कमिंस, जमशेदपुर के 755 कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते पर मुहर लग गई है, जिससे उनके कुल वेतन में ₹20,100 की बढ़ोतरी होगी। ...और पढ़ें

    टाटा कमिंस में बढ़े हुए वेतन का भुगतान इसी अगस्त माह से शुरू कर दिया जाएगा।

    टाटा कमिंस में बढ़े हुए वेतन का भुगतान इसी अगस्त माह से शुरू कर दिया जाएगा।

    HighLights

    1. चार वर्षीय समझौता 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, एरियर भी।

    2. AGP में सुधार, कैंटीन सुविधा अब वैकल्पिक।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टेल्को स्थित टाटा कमिंस के 755 कर्मचारियों के लिए मंगलवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन समझौते (वेज रिवीजन) पर कंपनी प्रबंधन और यूनियन ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। 
     
    इस नए चार वर्षीय करार के तहत कर्मचारियों के कुल वेतन में 20,100 रुपये का शानदार इजाफा होगा। यह समझौता 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसके तहत कर्मियों को 5 महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। 
     

    चरणबद्ध तरीके से मिलेगा वित्तीय लाभ 

    बढ़े हुए वेतन का भुगतान इसी अगस्त माह से शुरू कर दिया जाएगा। समझौते के तहत ₹20,100 की कुल वृद्धि को चार वर्षों में एक तय फार्मूले के आधार पर दिया जाएगा। 
     
    इसके तहत पहले वर्ष में 77.5 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 12.5 प्रतिशत तथा तीसरे और चौथे वर्ष में 5-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी। 
     
    मूल वेतन (Basic) में वृद्धि और पीएफ (PF) पर इसके प्रभाव की अंतिम गणना बुधवार को स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन की ओर से सभी कामगारों को ₹5,000 का एकमुश्त उपहार भी मिलेगा।
     

    विवादित एजीपीमें बड़ा सुधार

    इस करार में सबसे बड़ी राहत एसोसिएट ग्रोथ प्लान (AGP) में सुधार से मिली है। पूर्व में एजीपी में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने विरोध जताया था और कैंटीन का बहिष्कार भी किया था। 
     
    यूनियन के दबाव के बाद अब 80%, 90% या 100% की अलग-अलग श्रेणी प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था में सभी कर्मचारियों को समान रूप से एकमुश्त राशि मिलेगी।
     

    कैंटीन सुविधा हुई वैकल्पिक, छोड़ने पर ₹3000 का लाभ

    समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कैंटीन सेवा को वैकल्पिक बनाना है। जो कर्मचारी कैंटीन भोजन का उपयोग नहीं करना चाहते, वे फॉर्म भरकर प्रतिमाह लगभग ₹3,000 (₹2,500 नकद व टैक्स मद) का सीधा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। 
     
    रात्रि पाली में काम करने वालों को पूर्ववत चाय-नाश्ता मिलता रहेगा। यदि कोई कर्मचारी कभी-कभार कैंटीन में खाना चाहे, तो वह यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान कर भोजन कर सकेगा।
     

    शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर

    समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से एचआर निदेशक पल्लवी देसाई, वाइस प्रेसिडेंट रॉबिन मथाई, प्लांट हेड अजितेश मंगा और यूनियन की ओर से अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह व महासचिव अविनाश अनुपम सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।

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