Tata Cummins में हो गया समझौता: 755 कर्मचारियों के वेतन में ₹20100 की बंपर बढ़ोतरी, मिलेगा 5 महीने का एरियर
टाटा कमिंस, जमशेदपुर के 755 कर्मचारियों के लिए वेतन समझौते पर मुहर लग गई है, जिससे उनके कुल वेतन में ₹20,100 की बढ़ोतरी होगी। ...और पढ़ें
HighLights
चार वर्षीय समझौता 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, एरियर भी।
AGP में सुधार, कैंटीन सुविधा अब वैकल्पिक।
चरणबद्ध तरीके से मिलेगा वित्तीय लाभ
विवादित एजीपीमें बड़ा सुधार
कैंटीन सुविधा हुई वैकल्पिक, छोड़ने पर ₹3000 का लाभ
शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर
समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से एचआर निदेशक पल्लवी देसाई, वाइस प्रेसिडेंट रॉबिन मथाई, प्लांट हेड अजितेश मंगा और यूनियन की ओर से अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह व महासचिव अविनाश अनुपम सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए।
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