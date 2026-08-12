टाटा कमिंस समझौते की बड़ी बातें: ₹5 लाख तक मिलेगा होम और एजुकेशन लोन, कर्मचारियों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टेल्को स्थित टाटा कमिंस में हुए नए वेतन समझौते में कर्मचारियों को केवल नकद वेतन वृद्धि ही नहीं मिली है, बल्कि सुविधाओं और भत्तों में भी बड़ी राहत दी गई है।

महीनों की खींचतान के बाद संपन्न हुए इस ऐतिहासिक करार में सबसे बड़ा आर्थिक फायदा गेन शेयरिंग (लाभ का हिस्सा) को लेकर हुआ है।

इसके अतिरिक्त ऋण सीमा (लोन लिमिट), चिकित्सा सुविधाओं और वर्षों से लंबित वार्ड नियोजन जैसे जटिल मुद्दों पर प्रबंधन और यूनियन के बीच पूर्ण सहमति बन गई है।

गेन शेयरिंग में अब नहीं होगी कोई कटौती

समझौते के तहत गेन शेयरिंग के नियमों में कर्मचारियों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। पूर्व व्यवस्था में कर्मचारियों को गेन शेयरिंग के रूप में प्रतिदिन औसतन 400 से 500 रुपये का भुगतान होता था।

हालांकि, यदि कोई कर्मी किसी दिन छुट्टी लेता था, तो उस दिन की राशि काट ली जाती थी। नए करार के अनुसार, अब स्वीकृत छुट्टी (एलिजिबल लीव) के दिनों को भी कार्य दिवस (वर्किंग डे) ही माना जाएगा।

यानी अब जायज छुट्टी पर रहने के बावजूद कर्मचारियों के गेन शेयरिंग का पैसा नहीं कटेगा और उन्हें इसका पूरा लाभ मिलता रहेगा।

वार्ड नियोजन पर बनी बात, अनुशासन के नियम सख्त

समझौते में देरी की मुख्य वजह वार्ड नियोजन (कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को नौकरी) की मांग थी। इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रबंधन ने एक साल के भीतर वर्कफोर्स स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है।

इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आने के बाद यूनियन के साथ चर्चा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी तरफ, प्रबंधन ने प्लांट में अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

ड्यूटी के दौरान शार्ट लीव (दो घंटे के लिए बाहर जाने) के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। बिना उचित प्रक्रिया के कार्यस्थल छोड़ने वालों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की गई है।

लोन और एडवांस की सीमा में भारी बढ़ोतरी

कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ऋण सीमा का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। अब हाउसिंग (आवास) और एजुकेशन (शिक्षा) लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर सीधे 5.50 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, वाहन ऋण के रूप में 1 लाख रुपये तथा त्योहार व आपातकालीन एडवांस के तौर पर 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों के लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) में भी 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

चिकित्सा सुविधाओं और बीमा की होगी संयुक्त समीक्षा

चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए एक संयुक्त मेडिकल फैसिलिटी कमेटी का गठन होगा, जो एक साल में अपना ढांचा सौंपेगी। फिलहाल टीएमएच (TMH) और टिनप्लेट अस्पताल में दांतों के इलाज की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।