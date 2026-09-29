Tata Cummins में 2030 तक बोनस विवाद खत्म, 5 सालों में 16% से 20% तक पहुंचा ग्राफ; टाटा वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के औद्योगिक गलियारे से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। टेल्को स्थित टाटा कमिंस में बोनस समझौते के दौरान भविष्य की औद्योगिक शांति की मजबूत आधारशिला रखी गई है, जहां अगले चार वर्षों के लिए मौजूदा बोनस फार्मूले को विस्तार दिया गया है।

वहीं दूसरी ओर, टाटा वर्कर्स यूनियन में न्यू सीरीज (NS) कर्मचारियों के वेतन में बंचिंग लाभ को लेकर कमेटी सदस्यों ने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कमिंस में 2030 तक इसी मैट्रिक्स पर होगा बोनस मूल्यांकन

टेल्को स्थित कमिंस में सोमवार को संपन्न हुआ बोनस समझौता केवल चालू वर्ष के भुगतान तक सीमित नहीं रहा। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई वार्ता में बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया।

पुराने बोनस फार्मूले और मैट्रिक्स को अगले चार वर्षों (वर्ष 2030 तक) के लिए दोहराने पर सहमति बनी। इससे औद्योगिक विवादों की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

5 वर्षों में 16% से 20% तक पहुंचा बोनस का ग्राफ

कंपनी के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े कर्मचारियों के सतत सुधार और रिकॉर्ड प्रदर्शन की गवाही देते हैं:

2021: महामारी के प्रभाव के बावजूद कर्मचारियों को 16% बोनस मिला।

महामारी के प्रभाव के बावजूद कर्मचारियों को बोनस मिला। 2022: उत्पादन में सुधार के साथ बोनस 18.5% (₹6.13 करोड़) पहुंचा, जिसमें अधिकतम राशि ₹1.14 लाख रही।

उत्पादन में सुधार के साथ बोनस पहुंचा, जिसमें अधिकतम राशि लाख रही। 2023: रफ्तार बरकरार रखते हुए बोनस 19.5% दर्ज किया गया।

रफ्तार बरकरार रखते हुए बोनस दर्ज किया गया। 2024 व 2025: कंपनी ने 20% का शीर्ष स्तर छुआ।

कंपनी ने का शीर्ष स्तर छुआ। 2026: इस वर्ष 20% की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी हुई, जिसमें ₹883 करोड़ के रिकॉर्ड मुनाफे और गुणवत्ता मानकों का अहम योगदान रहा।

सहमति पत्र पर प्रबंधन की ओर से प्लांट हेड अजितेश मोंगा, एचआर हेड दीपेश चौलिया, आइआर हेड विक्रम सिंह, मैटेरियल हेड शांतनु भट्टाचार्य आदि ने हस्ताक्षर किए।

वहीं यूनियन की तरफ से अध्यक्ष राजेश सिंह, महामंत्री अविनाश अनुपम, कार्यकारी अध्यक्ष अनूप सिन्हा व अन्य पदाधिकारियों ने दस्तखत किए।

टाटा वर्कर्स यूनियन में वेतन बंचिंग लाभ न मिलने पर हंगामे की चेतावनी

टाटा स्टील के न्यू सीरीज (NS) कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन और बंचिंग विसंगति को लेकर असंतोष गहरा गया है। कमेटी सदस्य अरविंद पाण्डेय के आवासीय कार्यालय में जुटे 20 कमेटी सदस्यों ने यूनियन नेतृत्व के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

अध्यक्ष से सीधा सवाल और चेतावनी

बैठक में सदस्यों ने यूनियन अध्यक्ष से सवाल किया कि समझौते के तहत वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) तिथि खिसकने से प्रभावित एनएस कर्मियों को सितंबर के वेतन (अक्टूबर में भुगतान) में इसका वित्तीय लाभ मिल रहा है या नहीं?

कमेटी सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी वेतन में कर्मचारियों को उनका हक नहीं जुड़ा, तो आगामी कमेटी बैठक में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा होगा।