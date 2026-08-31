दीघा-मंदारमणि मार्ग पर भीषण सड़कहादसा: जमशेदपुर के छह पर्यटक गंभीर रूप से घायल, नर्सिंग होम में भर्ती

संसू, खड़गपुर। झारखंड के जमशेदपुर से पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी दीघा जा रहे छह पर्यटक सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सड़क हादसे का शिकार हो गए।

हादसा खड़गपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत सादतपुर पुलिस चौकी इलाके में टाटा बियरिंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। दुर्घटना में स्कार्पियो सवार सभी छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

घायल होने वालों में दो महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय हो रही तेज बारिश के दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया।

इसके बाद तेज रफ्तार स्कार्पियो सड़क के डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर ही पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।