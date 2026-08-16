बेंगलुरु में कोडिंग के बदले मजदूरी का आरोप: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में परिजनों के बवाल के बाद छात्राओं की वापसी की राह साफ
आदित्यपुर के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अभिभावकों के हंगामे के बाद प्रबंधन ने बेंगलुरु से छात्राओं की वापसी के लिए एनओसी जारी कर दी है। छात्राओं ने इंट ...और पढ़ें
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श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अभिभावकों के हंगामे के बाद एनओसी जारी।
छात्राओं ने बेंगलुरु में कोडिंग के बजाय मजदूरी का आरोप लगाया।
इंटर्नशिप का भविष्य अनिश्चित, अभिभावक और छात्राएं असमंजस में।
कोडिंग की जगह पैकिंग और सफाई कराने का आरोप
प्रबंधन का पक्ष: कंपनी अनुशासन का मामला
इंटर्नशिप और भविष्य पर मंडराया संशय
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