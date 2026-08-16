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बेंगलुरु में कोडिंग के बदले मजदूरी का आरोप: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में परिजनों के बवाल के बाद छात्राओं की वापसी की राह साफ

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 08:54 PM (IST)

आदित्यपुर के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अभिभावकों के हंगामे के बाद प्रबंधन ने बेंगलुरु से छात्राओं की वापसी के लिए एनओसी जारी कर दी है। छात्राओं ने इंट ...और पढ़ें

प्रबंधन ने छात्राओं के परिजनों को उनकी वापसी से संबंधित पत्र सौंप दिया है।

प्रबंधन ने छात्राओं के परिजनों को उनकी वापसी से संबंधित पत्र सौंप दिया है।

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  1. श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अभिभावकों के हंगामे के बाद एनओसी जारी।

  2. छात्राओं ने बेंगलुरु में कोडिंग के बजाय मजदूरी का आरोप लगाया।

  3. इंटर्नशिप का भविष्य अनिश्चित, अभिभावक और छात्राएं असमंजस में।

संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अभिभावकों के भारी हंगामे और बवाल के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन बैकफुट पर आ गया है। 
 
प्रबंधन ने छात्राओं के परिजनों को उनकी वापसी से संबंधित पत्र (एनओसी) सौंप दिया है। इस कदम से बेंगलुरु में फंसी छात्राओं के वापस लौटने का मार्ग साफ हो गया है और कई अभिभावक अपनी बेटियों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए रवाना हो गए हैं।
 

कोडिंग की जगह पैकिंग और सफाई कराने का आरोप 

पूरा मामला कंप्यूटर साइंस विभाग की 21 छात्राओं की इंटर्नशिप से जुड़ा है। विश्वविद्यालय द्वारा इन छात्राओं को इंटर्नशिप के लिए बेंगलुरु स्थित फोकसॉन टेक्नोलॉजी (Foxconn Technology) भेजा गया था। 
 
छात्राओं का आरोप है कि वहां आईटी और कंप्यूटर वर्क के बजाय उनसे पैकिंग, सफाई और अन्य मजदूरी के काम करवाए जाने लगे। 
 
जब छात्राओं ने इसका विरोध करते हुए घर लौटने की मांग की, तो कंपनी प्रबंधन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार को विवि परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया था।
 

प्रबंधन का पक्ष: कंपनी अनुशासन का मामला 

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि छात्राओं को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने के लिए एक बड़ी कंपनी में भेजा गया था। 
 
प्रबंधन के अनुसार, प्रत्येक कंपनी के अपने नियम और अनुशासन होते हैं, जिनका कुछ छात्राओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। जब कंपनी ने इस पर सख्ती की, तो छात्राओं ने यह रुख अपनाया। 
 
प्रबंधन का यह भी दावा है कि 21 में से कई छात्राएं अब भी उनके संपर्क में हैं और उन्होंने वापस लौटने से इनकार करते हुए वहीं इंटर्नशिप जारी रखने की इच्छा जताई है।
 

इंटर्नशिप और भविष्य पर मंडराया संशय 

प्रबंधन द्वारा वापसी पत्र दिए जाने के बाद भले ही तात्कालिक विवाद थम गया हो, लेकिन छात्राओं की अकादमिक इंटर्नशिप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 
 
कंप्यूटर साइंस की इन छात्राओं की इंटर्नशिप का आगे क्या होगा, उनका सत्र प्रभावित होगा या विश्वविद्यालय उनके लिए किसी नई कंपनी में व्यवस्था करेगा, इसे लेकर अभिभावक और छात्राएं अब भी गहरे असमंजस में हैं।

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