जमशेदपुर में शहनाज अख्तर की भक्ति संध्या, ट्रांसपोर्ट नगर में गूंजे जयकारे

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो स्थित ट्रांसपोर्ट नगर शनिवार की शाम सुरीले भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में जमशेदपुर ट्रक एवं ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन की ओर से एक भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया।

इसमें देश की प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया। देर रात तक चले इस धार्मिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भजनों का भरपूर आनंद लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मानगो की मेयर सुधा गुप्ता ने गायिका शहनाज अख्तर को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मेयर सुधा गुप्ता, सरदार शैलेंद्र सिंह, सीजीपीसी प्रमुख भगवान सिंह, सत्या तिवारी और सन्नी सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

तुम हो गणेश बेमिसाल... से बांधी समां

रात करीब आठ बजे मंच संभालते ही शहनाज अख्तर ने गणेश वंदना "तुम हो गणेश बेमिसाल..." से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध भजन छुम-छुम छनन बाजे मैया पांव पैजनियां... प्रस्तुत किया, तो पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और श्रद्धालु झूमने लगे।

इसके बाद उन्होंने मइया के चुनरिया..., बम भोले बम... और जय जय भोले भंडारी... जैसे एक से बढ़कर एक लोकप्रिय देवी और शिव भजनों की प्रस्तुतियां दीं। मंच से गूंजते माता रानी और भोलेनाथ के जयकारों के बीच पूरा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया।

20 सितंबर को निकलेगी आकर्षक विसर्जन शोभायात्रा

एसोसिएशन के अध्यक्ष जसबीर सिंह और महासचिव मनीष सिंह ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा महोत्सव के समापन अवसर पर 20 सितंबर 2026 को अपराह्न 3 बजे कार्यालय परिसर से आकर्षक झांकियों के साथ विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी।

इसके बाद स्वर्णरेखा नदी में विधि-विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इस सफल आयोजन में रंजीत कुमार सिंह, सतवीर सिंह सोमू, बिट्टू तिवारी, प्रदीप शर्मा, अमित, मनीष ओझा, अभय सिंह, पिंटू यादव का सराहनीय योगदान रहा।