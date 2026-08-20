सरायकेला में बेखौफ बालू माफिया: कुकड़ू के सरकारी स्कूल में डंप किया अवैध बालू, रातभर दौड़ रहे ट्रैक्टर-हाइवा

जासं, कुकड़ू। सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत सिरूम टोला, बुरुडीह स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगण इन दिनों अवैध बालू भंडारण का मुख्य अड्डा बना हुआ है।

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले करीब एक महीने से बेखौफ माफिया द्वारा विद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर बालू का स्टॉक किया जा रहा है।

इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

रातभर दौड़ते हैं ट्रैक्टर और हाइवा

ग्रामीणों का आरोप है कि तिरुलडीह क्षेत्र से रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के जरिए बालू लाकर विद्यालय परिसर में जमा किया जाता है।

इसके बाद देर रात ही बड़े हाइवा वाहनों के माध्यम से इस बालू को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। देर रात तक भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से गांव की सड़कों पर धूल और शोर का माहौल बना रहता है।

इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में बालू के इस अवैध कारोबार को धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है।

विद्यालय जैसे पवित्र और शैक्षणिक स्थल का इस्तेमाल व्यावसायिक बालू भंडारण के लिए किए जाने से लोग आक्रोशित हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक माह से सरकारी स्कूल परिसर में बालू का अवैध स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन संबंधित शिक्षा विभाग, खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन की नजर इस पर अब तक क्यों नहीं पड़ी?

रात के समय गांव में भारी वाहनों की आवाजाही के बावजूद कोई कार्रवाई न होना प्रशासनिक सुस्ती को कटघरे में खड़ा करता है।

कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच करने, विद्यालय परिसर में छापेमारी कर बालू जब्त करने तथा इसके स्रोत की जांच की मांग की है।

साथ ही उन्होंने स्कूल परिसर को जल्द से जल्द बालू मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।