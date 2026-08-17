दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी का अवसर: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निकली भर्ती, जानिए पात्रता और शर्तें

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को संविदा (Contract) के आधार पर पुनर्नियोजित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

यह नियुक्तियां मुख्य रूप से एसी-टीएल (इलेक्ट्रिकल कोचिंग) विंग के रिक्त पदों पर की जाएंगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (संतरागाछी) कार्यालय द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है।

पात्रता और पद विवरण

जारी नोटिस के अनुसार, आवश्यक योग्यता व संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त रेलवे सुपरवाइजर एवं कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पे-लेवल: सामान्य रूप से लेवल-2 से लेवल-9 तक के पदों पर पुनर्नियोजन किया जाएगा।

सामान्य रूप से लेवल-2 से लेवल-9 तक के पदों पर पुनर्नियोजन किया जाएगा। अपवाद: मंत्रिस्तरीय और लिपिकीय (Clerical) श्रेणी के पदों को इस पुनर्नियोजन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। चयन प्रक्रिया और नियम-शर्तें पुनर्नियोजन की यह प्रक्रिया वास्तविक रूप से आकलित रिक्तियों और प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर होगी।