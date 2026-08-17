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दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी का अवसर: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निकली भर्ती, जानिए पात्रता और शर्तें

By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:10 PM (IST)

दक्षिण पूर्व रेलवे ने एसी-टीएल विंग में रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियोजित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

एसी-टीएल (इलेक्ट्रिकल कोचिंग) विंग के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी।

एसी-टीएल (इलेक्ट्रिकल कोचिंग) विंग के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी।

HighLights

  1. दक्षिण पूर्व रेलवे में संविदा पर पुनर्नियोजन शुरू।

  2. एसी-टीएल विंग के रिक्त पदों पर भर्ती।

  3. सेवानिवृत्त कर्मचारी 24 अगस्त 2026 तक करें आवेदन।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को संविदा (Contract) के आधार पर पुनर्नियोजित करने की प्रक्रिया शुरू की है। 
 
यह नियुक्तियां मुख्य रूप से एसी-टीएल (इलेक्ट्रिकल कोचिंग) विंग के रिक्त पदों पर की जाएंगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (संतरागाछी) कार्यालय द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है।
 

पात्रता और पद विवरण 

जारी नोटिस के अनुसार, आवश्यक योग्यता व संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त रेलवे सुपरवाइजर एवं कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  •     पे-लेवल: सामान्य रूप से लेवल-2 से लेवल-9 तक के पदों पर पुनर्नियोजन किया जाएगा।
  •     अपवाद: मंत्रिस्तरीय और लिपिकीय (Clerical) श्रेणी के पदों को इस पुनर्नियोजन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

चयन प्रक्रिया और नियम-शर्तें 

पुनर्नियोजन की यह प्रक्रिया वास्तविक रूप से आकलित रिक्तियों और प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर होगी।

  •     मूल्यांकन: आवेदकों की उपयुक्तता, मेडिकल फिटनेस और अन्य निर्धारित विभागीय मानकों की जांच के बाद ही चयन किया जाएगा।
  •     सेवा की प्रकृति: यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी एवं संविदात्मक होगी। इससे नियमित नियुक्ति का कोई कानूनी दावा या निर्धारित अवधि के बाद सेवा विस्तार का अधिकार नहीं मिलेगा।


इच्छुक और योग्य सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी 24 अगस्त 2026 तक इसके लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।