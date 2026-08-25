सुकिंदा खदान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को दिया नोटिस, 4313 करोड़ की देनदारी पर सस्पेंस
टाटा स्टील को ओडिशा के 4313 करोड़ रुपये के खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है, जबकि झारखंड के 1755 करोड़ रुपये के जुर्माने में केंद्रीय अथॉरिटी से अंतरिम राहत मिली है।
HighLights
झारखंड के 1755 करोड़ रुपये जुर्माने में टाटा स्टील को अंतरिम राहत।
सुकिंदा क्रोमाइट और वेस्ट बोकारो कोलियरी विवादों में कानूनी हलचल।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील से जुड़े दो प्रमुख राज्यों (ओडिशा और झारखंड) के करोड़ों रुपये के माइनिंग मामलों में बड़ी कानूनी हलचल हुई है।
एक तरफ ओडिशा सरकार के 4313 करोड़ रुपये के देनदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार द्वारा लगाए गए 1,755 करोड़ रुपये के जुर्माने में कंपनी को केंद्रीय अथॉरिटी से बड़ी अंतरिम राहत मिली है।
ओडिशा सुकिंदा क्रोमाइट खदान विवाद में नोटिस
ओडिशा के सुकिंदा स्थित क्रोमाइट ब्लॉक से जुड़े विवाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओडिशा सरकार का आरोप था कि टाटा स्टील ने मिनरल डिस्पैच की तय न्यूनतम सीमा का पालन नहीं किया।
इसके आधार पर खनिज रियायत नियम 2016 के तहत 4,313 करोड़ रुपये का जुर्माना सह मांग पत्र जारी किया गया था।
ओडिशा हाईकोर्ट ने अप्रैल में नियम 12 ए की वैधानिकता को सही ठहराते हुए 4,313 करोड़ रुपये के मांग पत्र को निरस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को नोटिस जारी किया है।
अब कंपनी को अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय तक देनदारी पर सस्पेंस बना रहेगा।
झारखंड: वेस्ट बोकारो कोलियरी पर कठोर कार्रवाई पर रोक
दूसरी ओर, झारखंड सरकार द्वारा टाटा स्टील पर लगाए गए 1,755.10 करोड़ रुपये के खनन जुर्माने के मामले में कंपनी को केंद्रीय कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकरण से अंतरिम राहत मिली है।
प्राधिकरण ने टाटा स्टील की पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह विवाद रामगढ़ स्थित वेस्ट बोकारो कॉलीयरी से जुड़ा है।
राज्य के खनन विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान तय सीमा से अधिक (लगभग 1.62 करोड़ मीट्रिक टन) कोयले का उत्खनन किया है। इसके एवज में 1,755.10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
केंद्रीय प्राधिकरण ने याचिका स्वीकार करते हुए झारखंड सरकार और रामगढ़ जिला खनन कार्यालय (DMO) को निर्देश दिया है कि मामले के लंबित रहने तक कंपनी के खिलाफ बैंक खाता सीज करने, जबरन वसूली या लीज रद करने जैसी कार्रवाई न की जाए।