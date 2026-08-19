मेयर के आरोपों पर सरयू राय का पलटवार: निगम दफ्तर पहुंचकर अपर नगर आयुक्त संग की बैठक, तय की गाइडलाइन
विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कानून के अनुसार काम करने की हिदायत दी।
HighLights
सरयू राय ने मानगो निगम अधिकारियों संग की बैठक।
अधिकारियों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 का पाठ पढ़ाया।
स्पष्ट किया, निगम की शक्तियां नगर आयुक्त के पास।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो नगर निगम की सियासत में इन दिनों पावर गेम का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है, जिसके केंद्र में निगम के अधिकारी खड़े नजर आ रहे हैं।
एक तरफ महापौर सुधा गुप्ता के तीखे आरोप हैं, तो दूसरी तरफ विधायक सरयू राय की कानून का पाठ पढ़ाती चेतावनियां।
मंगलवार को चार महीने बाद आयोजित बोर्ड बैठक में जमकर हुए हंगामे के बाद बुधवार को विधायक सरयू राय सीधे मानगो नगर निगम दफ्तर पहुंचे।
सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार यादव और उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के साथ मैराथन बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि नगर निगम का संचालन व्यक्ति विशेष के आदेश से नहीं, बल्कि कानून से होता है।
सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार यादव और उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के साथ मैराथन बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि नगर निगम का संचालन व्यक्ति विशेष के आदेश से नहीं, बल्कि कानून से होता है।
यदि कोई अधिकारी गैरकानूनी या अनुचित दबाव में काम करता है, तो वक्त आने पर गाज उसी पर गिरेगी और उसे ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा।
दो पाटों के बीच पिस रहे निगम के अफसर
नगर निगम में इन दिनों वर्चस्व की होड़ मची हुई है। महापौर सुधा गुप्ता और विधायक सरयू राय के बीच छिड़ी इस सियासी अदावत में प्रशासनिक अधिकारी पिस रहे हैं।
इसी असमंजस को दूर करने के उद्देश्य से सरयू राय ने अधिकारियों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 का आईना दिखाया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनन नगर निगम की सभी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां नगर आयुक्त (अपर/उप नगर आयुक्त) के पास सुरक्षित हैं, न कि महापौर के पास।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनन नगर निगम की सभी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां नगर आयुक्त (अपर/उप नगर आयुक्त) के पास सुरक्षित हैं, न कि महापौर के पास।
महापौर को न तो निगम कर्मचारियों को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने का अधिकार है और न ही मनमाने प्रशासनिक हुक्म चलाने का।
उन्होंने निर्देश दिया कि बोर्ड बैठक का एजेंडा नगर आयुक्त स्वयं तय करें और बैठक का संचालन अधिकारी ही संभालें, भले ही अध्यक्षता मेयर करें।
लाभ उठाने वाला किनारे होगा, फंसेंगे अफसर
अधिकारियों को आगाह करते हुए विधायक ने कहा कि यदि वे किसी के प्रभाव में आकर नियमावली को ताक पर रखते हैं, तो उसकी पूरी विधिक जवाबदेही अफसरों की होगी।
नियम तोड़कर फायदा उठाने वाला व्यक्ति वक्त आने पर पल्ला झाड़कर किनारे हो जाएगा और कानून का शिकंजा अधिकारियों पर कसेगा।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार की बैठक के बाद महापौर सुधा गुप्ता ने विधायक पर विकास कार्य अटकाने का आरोप मढ़ा था, जिस पर सरयू राय ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पलटवार किया था।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार की बैठक के बाद महापौर सुधा गुप्ता ने विधायक पर विकास कार्य अटकाने का आरोप मढ़ा था, जिस पर सरयू राय ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पलटवार किया था।
इस खींचतान के बीच बुधवार को सरयू राय ने अधिकारियों को भरोसा दिया कि नियम-कायदों के तहत काम करने पर उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड पार्षदों को उनके अधिकारों व विधिक सीमाओं का बोध कराने के लिए विभागीय मंत्री से प्रमंडलवार कार्यशाला आयोजित करने का विशेष अनुरोध किया गया है।